Nyomoz a rendőrség az Eximbank ellen

A közlemény szerint négy feljelentés érkezett a rendőrségre a Gazdasági és Energetikai Minisztériumtól, és már több ezer oldalnyi dokumentum van a nyomozók kezében.

Kifejtették, hogy még július közepén tett feljelentést a Gazdasági és Energetikai Minisztérium parlamenti államtitkára a Magyar Export-Import Bank Zrt. átvilágítása során feltárt adatok alapján.

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda hivatali visszaélés és hűtlen kezelés miatt indított büntetőeljárást az ügyben. A nyomozók bizonyítékokat gyűjtenek be: hétfőn több ezer oldalnyi iratanyagot foglaltak le a minisztériumtól; ezek a belső vizsgálat során beszerzett iratok, amelyek a feljelentett cselekmények vizsgálatához szolgáltatnak további adatokat – áll a közleményben.

A Miniszterelnökség augusztus végén közölte, hogy ezentúl folyamatosan frissülő weboldalon követhetik nyomon az érdeklődők a kormányzati vizsgálatok során feltárt visszaélések ügyében tett kormányzati feljelentéseket.

Az összesítés az atlathato.kormany.hu oldalon keresztül érhető el az eddig megtett 21 feljelentésről. Az ezeket megelőző vizsgálatok összesen 2103 milliárd forintot, azaz több mint 2 billió forintnyi közpénz felhasználását érintik. Ennek az összegnek több mint felét az Eximbank ügyei teszik ki - ismertették korábban.