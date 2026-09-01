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Megalakult a KDNP országgyűlési frakciója 2026. április 27-én.
Nyitókép: KDNP/Facebook

KDNP-alelnök a teljes megújulásról – „Meg lehet unni ugyanazoknak az értékeknek a képviseletét”

Infostart / InfoRádió

Teljes tisztújítás kezdődik a KDNP-ben, erről döntött a párt országos választmánya. De miért vesztették el a választást? Hogyan kell megújulnia a kereszténydemokrata pártnak? Milyen lesz a viszonyuk a kormányhoz és a Fideszhez? A párt alelnöke, parlamenti frakcióvezető-helyettese, Juhász Hajnalka ezekre a kérdésekre keresett válaszokat az InfoRádióban.

„Az elmúlt 16 év során sok hibát követtünk el” – fogalmazott az InfoRádióban Juhász Hajnalka a KDNP országos választmányi ülése után.

Szerinte a 16 év kormányzás, a szövetségben eltöltött idő a KDNP markáns megjelenését háttérbe szorította, a KDNP-nek most meg kell találnia az önálló hangját.

„Nem álltunk ki olyan ügyekben, amelyek kifejezetten keresztény-szociális vagy kereszténydemokrata értékalapú irányt képviselnek. Fel is kértük a szakbizottságainkat, hogy tegyenek javaslatokat, mik azok a területek és témák, amelyek vonatkozásában elvárják a KDNP-s politikusoktól, hogy mindenképp megnyilvánuljanak.”

Juhász Hajnalka szerint a közösségi médiát is rosszul kezelték, illetve most már tudják, hogy vállalniuk kellett volna a nyilvános szakpolitikai vitákat, de mégis úgy látják, hogy a választási vereség egyik fő oka a gazdasági növekedés hiánya volt.

„1 százalékos gazdasági növekedéssel, ami az elmúlt időszakot jellemezte, senki nem nyert meg az Európai Unióban választást, azért ennek is le kell vonni a következtetéseit. Továbbá meg lehet unni akár a hatékonyságot is, akár ugyanazoknak az értékeknek a képviseletét is, tehát éppen ezért a kulcsszó a megújulás vagy az önálló, markánsabb hangnak a KDNP vonatkozásában a megjelenítése” – fogalmazott.

A KDNP-ben most teljes tisztújítás kezdődik – jelentette be az alelnök.

„A helyi alapszervezeteinknek meghatározott határidőig, november elejéig meg kell történnie a tisztújításnak, ez a helyi szervezetek elnökeit jelenti. Ezt követik a megyei elnöki tisztújítások, és utána kerül sor az országos elnökség megújítására és magának a párt elnökének a megválasztására, tehát nagyjából a forgatókönyv az, hogy december végéig, január elejéig meg fog újulni maga a párt a helyi szervezetektől egészen az országos vezetésig” – számolt be róla.

A KDNP-nek szerinte vissza kell szereznie a politikai jobbközepet, a Fidesz pedig továbbra is a szövetségese, de hogy milyen lesz az ellenzék egy év múlva, pláne a következő, 2029-es önkormányzati választás előtt, azt majd akkor fogják meglátni – mondta az InfoRádióban Juhász Hajnalka, a párt alelnöke, országgyűlési képviselője és frakcióvezető-helyettese.

A cikk Herczeg Zsolt interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Belföld    KDNP-alelnök a teljes megújulásról – „Meg lehet unni ugyanazoknak az értékeknek a képviseletét”

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