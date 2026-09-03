Semjén Zsolt szerint a kampánycsapat miatt bukták el a választást

A Kereszténydemokrata Néppárt Lakiteleken tartotta országos választmányi ülését, amelynek középpontjában a választási vereség értékelése és a párt jövője állt.

A tanácskozást követően a Vasárnap.hu kérdésére Semjén Zsolt arról beszélt: a KDNP-nek nemcsak a hibákkal kell szembenéznie, hanem az elmúlt tizenhat év eredményeit is meg kell védenie.

A pártelnök hangsúlyozta: a Fidesz–KDNP tizenhat éves kormányzásának tizenkét évét kétharmados többséggel támogatta a magyar választók többsége, és négyszer született kétharmados győzelem. A pártelnök szerint ezért nem szabad úgy tekinteni az elmúlt időszakra, mintha annak minden eredménye semmissé vált volna a választási vereséggel.

„Legyünk büszkék arra a 16 évre” – fogalmazott, miközben azt is világossá tette: a választási vereség okaival őszintén szembe kell nézni.

A Tisza-kormány első száz napját értékelve Semjén Zsolt élesen bírálta a kormány politikáját, amelyet szerinte agresszív kommunikáció, közösségi médiára épülő politizálás és alkotmányos válság jellemez.

A KDNP elnöke szerint Sulyok Tamás köztársasági elnök eltávolítása és az Alkotmánybíróság átalakítása is komoly jogi aggályokat vet fel. Baka András köztársasági elnöki tisztségéről úgy fogalmazott, hogy szerinte azt nem legitim módon tölti be, az NVVH-t pedig élesen bírálta.

Mint mondta: „zárójelben jegyzem meg, hogy van ügyészség, rendőrség, miért kell még egy ÁVH.” A KDNP elnöke szerint mindez a jogbiztonságot is veszélyezteti: „Tehát itt nincs jogbiztonság. És ez vissza fog ütni, és ezt az agresszivitást se lehet a végtelenségig csinálni.”

Választási vereség

Semjén Zsolt szerint a vereségnek gazdasági, pszichológiai és politikai okai egyaránt voltak. A gazdasági környezet kapcsán azt mondta: egy százalék alatti növekedéssel nem lehet választást nyerni. Szerinte ebben szerepet játszott a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború, az uniós szankciós politika, valamint a német gazdaság recessziója is.

Pszichológiai tényezőként a hosszú kormányzati időszakot emelte ki. Mint mondta, akik most először szavaztak, mindössze kétévesek voltak, amikor a Fidesz–KDNP kormányra került. A kormányoldal a biztonságot és a stabilitást képviselte, miközben az ellenfél a változás ígéretével szólította meg a választókat. Semjén szerint politikai szempontból az is problémát jelentett, hogy a kormányoldal a nemzetközi konfliktusok következtében jobbra tolódott, miközben a jobbközép politikai térfél üresen maradt. A KDNP elnöke szerint a pártnak ezt a választói csoportot újra meg kell szólítania.

Kemény kritikát kapott a kampány

A KDNP elnöke a kampány értékelésekor az eddigi választásokhoz képest alapvető változásról beszélt. Szerinte későn ismerték fel, hogy a korábbi, jellemzően offline térben zajló kampányokhoz képest a mostani választás már döntően az online térben zajlott. Semjén úgy látja, ebben a környezetben a kormányoldal lemaradásban volt. Élesen bírálta Orbán Balázs kampányfőnöki munkáját is.

„Ilyen gyenge kampánycsapatunk még soha nem volt. Tehát egész egyszerűen amatőr” – mondta.

A KDNP elnöke szerint a kampány egyik legnagyobb hibája az volt, hogy a kormányoldal nem állt bele a szakpolitikai vitákba, mert a kampánystratégia szerint nem akarták tovább erősíteni az ellenfél témáit és online elérését. Semjén szerint ez rossz döntés volt. Úgy látja, a kormányoldal számos szakpolitikai kérdésben képes lett volna meggyőzni a választókat, ha lehetőséget kap arra, hogy részletesen bemutassa az eredményeket.

„Zsolti bácsi”-ügy: „Nem fogom visszavonni”

A kampány során őt ért személyes támadásokról is kérdeztük a KDNP elnökét, különösen a „Zsolti bácsi”-üggyel összefüggésben. Semjén szerint ezekkel a támadásokkal szemben is határozottabban kellett volna fellépni. A politikus arról beszélt, hogy keresztény emberként másképpen éli meg az üldöztetést, mint ahogyan azt egy hitét nem gyakorló ember tehetné. Arra a kérdésre, hogy a személyét ért támadásokat hogyan élte meg úgy reagált:

„Nézze, egy ilyet csak hittel lehet… Jézus azt mondta, hogy ahogy engem üldöztek, titeket is üldözni fognak. Ha valaki nem hívő ember, és nem tudja ezt kereszthordozásként megélni, akkor ebbe feltehetőleg belehal. De a helyzet az, hogy keresztény emberként az, hogy üldöznek minket, azt megszoktuk.”

Semjén Zsolt egyértelművé tette azt is, hogy az ügyben megtett jogi lépéseit fenn kívánja tartani.

„Ez példátlan a magyar politika történetében, a feljelentéseket megtettük, és nem fogjuk annyiba hagyni. Ezek az emberek, akik ezt megtették, a bíróság előtt kell bűnügyben felelniük.”

A pártelnök később ismét visszatért a rágalmak kérdésére, és arról beszélt, hogy személy szerint is sérelmesnek tartja, hogy a feljelentésével csak a választás után kezdtek foglalkozni. Úgy véli, hogy a kampánystratégia hibája éppen az volt, hogy a politikai döntéshozók attól tartottak, az ellenfél támadásaira adott válaszok tovább növelik azok online elérését. A KDNP elnöke szerint azonban ennek az lett az ára, hogy a fontos ügyek „ráégtek” a kormányoldalra, miközben nem tudták megfelelően bemutatni saját álláspontjukat.

Teljes megújulásra készül a KDNP

A lakiteleki országos választmányi ülésen a párt jövőjéről is döntöttek. Semjén szerint a KDNP-nek szellemileg és szervezetileg is meg kell újulnia. A pártban olyan értékelő anyag készült, amely a kereszténydemokrácia alapértékei mellett azt is számba veszi, hol követtek el hibákat, és mely területeken szükséges újjáépíteni a szervezetet.

Szerinte a KDNP-nek minden lehetséges választási rendszerre fel kell készülnie. Ha szükséges, önállóan is indulnia kell tudni, más esetben pedig a szövetségi rendszerben kell a lehető legerősebben képviselnie a keresztény, nemzeti és polgári oldalt.

Nem leszünk árulói Orbán Viktornak

Az interjúban szóba került Orbán Viktor jövőbeli szerepe is. Semjén Zsolt egyértelműen kiállt a Fidesz elnöke mellett. Orbán Viktort a jelenkor „megkerülhetetlen államférfijának” nevezte, aki szerinte nemcsak a magyar politikát és történelmet formálta, hanem az európai politikára is hatással volt. A KDNP elnöke személyes kapcsolatát is hangsúlyozta: „Én személyesen barátja, bajtársa és híve vagyok Orbán Viktornak mindhalálig.” Majd hozzátette: „Mi soha nem szúrjuk hátba a szövetségesünket, és soha nem leszünk árulói Orbán Viktornak.”

Tisza-kormány: jöhet a kiábrándulás

Semjén Zsolt az interjúban a Tisza-kormány első száz napját is értékelte. Szerinte a kormányzatnak hamarosan szembe kell néznie a választási ígéretek teljesítésének nehézségeivel. Úgy véli, a társadalomban akkor következhet be fordulat, amikor az emberek szembesülnek azzal, hogy az ígéretekhez nincs megfelelő költségvetési fedezet.

A KDNP elnöke szerint a gazdasági nehézségek mellett az alkotmányosság körüli konfliktusok és a politikai agresszivitás is hosszabb távon visszaüthet. Semjén szerint egy politikai rendszert nem lehet kizárólag közösségi médiás üzenetekkel fenntartani. „Ezt néhány Facebook-poszttal át lehet egy ideig hidalni, de nem a végtelenségig.”