Itt a Fidesz reakciója a költségvetés módosítására

A pénzügyminiszter hétfőn nyújtotta be az Országgyűlésnek az előző, a Fidesz-KDNP kormányzása idején elfogadott 2026-os költségvetés módosításáról szóló törvényjavaslatot.

Palóc André szerint a módosítás azt mutatja, hogy a Tisza-kormány mást ígért a választások előtt, és mást tesz hatalmon.

Hozzátette: a tanköteles gyermekek mintegy kétharmada kimarad az iskolakezdési támogatásból, nem lesz dupla családi pótlék, nincs adócsökkentés, és elmaradnak a beígért béremelések is, miközben a GDP-arányos államadósság 74,6 százalékról 77,5 százalékra emelkedhet.

„Ez a költségvetés nem az ígéretek teljesítéséről, hanem azok visszavonásáról szól. A kormány a választások előtt mindent megígért, most pedig az ország eladósítása mellett sem teljesíti vállalásait” – fogalmazott a fideszes politikus.

A 2026-os költségvetés módosításának célja a Tisza-kormány közlése szerint az, hogy a költségvetési törvény a tényleges gazdasági és államháztartási folyamatokat tükrözze, és erősítse a közpénzügyi gazdálkodás átláthatóságát, kiszámíthatóságát és hitelességét.

Átvilágításuk megállapította, hogy a 2026-os költségvetés hiánya a tervezett 3,7 százalék helyett a GDP 8,3 százaléka lett volna, de az EU-val kötött megállapodás és a kabinet felelős közpénzügyi gazdálkodása révén a GDP 7,5 százalékára sikerül mérsékelni.

A kormány előrejelzése szerint a magyar gazdaság 2026-ban 2,0 százalékkal bővülhet, míg a 2026-os költségvetés 4,1 százalékos növekedéssel számolt. A korábbi kormány által „háborúellenesnek” nevezett büdzsé „A valóság költségvetése” elnevezést kapja.

A törvényjavaslat a 2026-os kiadási főösszeget 49 025 milliárd forintra, a bevételi főösszeget 41 915 milliárd forintra, a hiányt pedig 7110 milliárd forintra módosítja. A hatályos költségvetés szerint idén az államháztartás központi alrendszerének kiadási főösszege 43 781 milliárd forint, bevételi főösszege 39 562 milliárd forint, hiánya pedig 4218 milliárd forint.