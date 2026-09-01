Az éjszakai vihar félelmetes gázkisülései – képek

Az éjszakai égboltot újra és újra villámok világították meg nagyobb területen, néhány igazán látványos pillanatot pedig sikerült megörökíteni – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán.
A fotók a bejegyzésben láthatók.
Az éjszakai égboltot újra és újra villámok világították meg nagyobb területen, néhány igazán látványos pillanatot pedig sikerült megörökíteni – olvasható a HungaroMet közösségi oldalán.
A fotók a bejegyzésben láthatók.
Hivatalosan is bevonta a védelmi ipart az amerikai haditengerészet a repülőgép-hordozókról üzemeltethető, autonóm harci drónok fejlesztésébe, miután a Naval Air Systems Command (NAVAIR) augusztus 31-én pályázatot tett közzé két működőképes prototípus legyártására - jelentette az Army Recognition.
Új rekordot állított fel a BUX augusztusban, miközben az OTP, a Mol és a Richter uralta a hazai tőzsdei forgalmat.
Thousands are still missing as Chinese state media report the official number of fatalities in Tibet at 16.