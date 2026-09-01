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Tűzoltók Tapolcánál.
Nyitókép: Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság

Augusztus utolsó napján 56 szabadtéri tűzhöz vonultak ki Magyarországon

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Kemény volt a hónap augusztus utolsó napja: 56 szabadtéri tűzhöz vonultak a tűzoltók, ezek közül nem egy hatalmas területen pusztított, számos egység oltotta a lángokat.

Hegyeshalom és Rajka között csaknem 100 hektár, Tapolca külterületén 40 hektár vált a lángok martalékává. Utóbbi helyen egy fenyőerdőbe is belekaptak a lángok, és egy napelemparkot is elért a tűz. Hajdúhadházon mintegy 14 hektáron learatott búzatábla égett, a lángok átterjedtek a közeli akácerdő aljnövényzetére és a fák lombkoronájára is.

Makón két hektáron égett a száraz avar, a tűz egy szénakazalra is átterjedt, több mint 500 bála semmisült meg. Szegeden a lángok egy kiskertes övezetet is elértek, Szentes külterületén pedig két hektáron égett az aljnövényzet.

A tüzek megfékezésén hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltók dolgoztak, Tapolcán honvédségi helikopterek is bekapcsolódtak az oltásba.

Ahogyan a nyár folyamán számos helyen, a helyi lakosok tegnap is sok mindenben segítették a tűzoltók munkáját.

Augusztus végéig összesen 11 ezer 866 szabadtéri tűzhöz riasztották a tűzoltókat. 83-an megsérültek, 3 ember életét vesztette. A tűzzel érintett terület nagysága meghaladta a 133 millió négyzetmétert, vagyis a 13 ezer hektárt.

Június elseje óta 6070 szabadtéri tűzeset volt országszerte, csaknem 84 millió négyzetméternyi területen pusztítottak a lángok, az oltásukhoz 14 ezer technikai eszközre volt szükség, egy tűzesetnél átlagosan 3 tűzoltóautóra.

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