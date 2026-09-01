Átalakult az autólopások toplistája

Az ORFK adatai szerint az év első felében összesen 361 gépjárműre adtak ki lopás miatt körözést, ebből 212 volt személyautó. Egy évvel korábban 201, 2024 első felében pedig 216 személyautó szerepelt a statisztikában.

A márkák között az Opel vezet 32 körözéssel, majd a Suzuki (28) és a Volkswagen (23) következik. Fordból 13, BMW-ből és Toyotából 12-12, Skodából 11 autót köröztek – írja a vezess.hu.

A Skoda előrelépett, hiszen 2025 egészében még a top 10-ben sem szerepelt. Érdekes a BMW helyzete is: miközben a magyar autóállományban csak a nyolcadik leggyakoribb márka, a lopási listán már az 5-6. helyen áll.

A motoroknál 17 körözéssel a Simson vezeti a listát a Honda (15), valamint a Suzuki, Kymco és Yamaha (9-9) előtt. A jó állapotú Simsonok értéke az elmúlt években jelentősen megugrott, Németországban egyes példányokért akár 1,5 millió forintnak megfelelő összeget is elkérnek.

Területileg továbbra is Budapest emelkedik ki. A 2025-ös adatok szerint 121 személyautó-lopást regisztráltak a fővárosban, ami az országos esetek 31 százaléka volt. Vidéken Kecskemét állt az élen 12 esettel, Győrben 8, Egerben, Esztergomban és Gödöllőn pedig 6-6 lopás miatt rendeltek el körözést.

Bár a rendőrök időről időre több tízmilliós lopott Porschékat, Range Rovereket és Mercedeseket is lefoglalnak, a statisztikák szerint a tolvajok célkeresztjében továbbra is elsősorban a hétköznapi, nagy számban futó autók állnak.