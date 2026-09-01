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Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus interjút ad egy tévéstábnak a Svéd Királyi Tudományos Akadémián Stockholmban 2023. december 7-én. Krausz Ferenc az attoszekundumos fizika területének megalapításáért és az elektronok kutatásáért Anne LHuillierrel és Pierre Agostinivel október 3-án megosztva nyerte el az idei fizikai Nobel-díjat. A díjátadó ünnepséget december 10-én rendezik a svéd fővárosban.
Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

A testület sajnálja, de elfogadja Krausz Ferenc lemondását a Corvin-láncról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

A Magyar Corvin-lánc Testület továbbra is nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, ám a testület szerepére és működésére vonatkozó, a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet.

„Krausz Ferenc döntését a Magyar Corvin-lánc Testület sajnálattal vette tudomásul, és azt tiszteletben tartja” – írta a Magyar Corvin-lánc Testület a Telex megkeresésére azzal kapcsolatban, hogy mit szólnak a Nobel-díjas fizikus kitüntetésről és az azzal járó testületi tagságról való lemondásához, miután kétszer is szembe került a testülettel.

Mint arról az Infostart is beszámolt, Krausz Ferenc Nobel-díjas fizikus szombaton lemondott a Magyar Corvin-lánc Testületben betöltött tagságáról és a Corvin-láncról, amely a magyar tudomány, irodalom és művészet kiválóságait ismeri el. Döntésének fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutott, a testület működése és az a szerep, amelyet véleménye szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól.

A Magyar Corvin-lánc Testület közölte: nagyra értékeli és elismeri Krausz Ferenc jelentős kutatói és tudományos munkásságát, valamint mérvadó oktatói munkáját és példaértékű társadalmi szerepvállalását, aminek elismeréseként részesült a Magyar Corvin-lánc kitüntetésben.

A testület természetesnek tartja, hogy a tagok egyes közéleti, tudományos vagy más kérdéseket eltérően ítélhetnek meg, ez Krausz Ferenc esetében sem volt másképp. Azonban a testület szerepére és működésére vonatkozó, a sajtóban megjelent véleményével nem ért egyet. Tudományos és közéleti munkásságát továbbra is nagyra értékeli, és további munkájához sok sikert kíván.

Maga Krausz Ferenc a lapnak azt mondta: „Döntésemet hosszú mérlegelés után, elvi okokból hoztam. Fő oka, hogy az elmúlt időszak tapasztalatai alapján arra a következtetésre jutottam: a Testület működése és az a szerep, amelyet véleményem szerint egy ilyen tekintélyű közösségnek fontos közéleti, tudományos és erkölcsi kérdésekben be kellene töltenie, jelentősen eltér egymástól. Ennek számomra fájó, de csak egyetlen példája az Élvonal Alapítvány ügye.”

A Nobel-díjas fizikus szerint a Corvin-lánc Testület lényegében egyetlen olyan jelentős közéleti, tudományos vagy erkölcsi kérdésben sem kívánt megszólalni, amelyben tagjainak tudása, tekintélye vagy erkölcsi felelőssége ezt indokolttá tehette volna.

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Kezdőlap    Belföld    A testület sajnálja, de elfogadja Krausz Ferenc lemondását a Corvin-láncról

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