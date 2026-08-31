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Tűz, lángok.
Nyitókép: Pixabay

Negyven hektáron pusztított a tűz Tapolcán

Infostart / MTI

Mintegy negyven hektáron pusztított tűz hétfőn Tapolcán, a 77-es út környékén. A tűzoltók már megfékezték a lángokat, és az utómunkálatokat végzik – közölte a katasztrófavédelem hétfő este a honlapján.

Azt írták: cserjék, bokros terület, valamint nagy részben fenyveserdő kapott lángra, az oltásban tizenhat település tűzoltói vettek részt, akikhez civilek és a honvédség két helikoptere, valamint két vízszállítója is csatlakozott.

A helikopterek tucatnyi alkalommal dobtak vizet a magasból az égő területre – tették hozzá.

A tűz a korábbi tájékoztatás szerint egy szeméttelepet és egy napelemparkot is veszélyeztetett – utóbbit el is érték a lángok –, valamint kiskertek és lakóházak is voltak a közelben.

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