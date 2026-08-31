Negyven hektáron pusztított a tűz Tapolcán

Azt írták: cserjék, bokros terület, valamint nagy részben fenyveserdő kapott lángra, az oltásban tizenhat település tűzoltói vettek részt, akikhez civilek és a honvédség két helikoptere, valamint két vízszállítója is csatlakozott.

A helikopterek tucatnyi alkalommal dobtak vizet a magasból az égő területre – tették hozzá.

A tűz a korábbi tájékoztatás szerint egy szeméttelepet és egy napelemparkot is veszélyeztetett – utóbbit el is érték a lángok –, valamint kiskertek és lakóházak is voltak a közelben.