Megnevezte médiatestületi jelöltjeit a Tisza Párt frakciója

Bujdosó Andrea tájékoztatása szerint a Független Közmédia Testület tagjának Szabó Györgyöt, Hargitai Miklóst és Bálint Viktort jelöli a frakció.

Mint írta, mindhármukat független szakmai szervezetek jelölték korábban: Szabó Györgyöt a Magyar Lapkiadók Egyesülete és az Önszabályozó Reklámtestület, Hargitai Miklóst a sajtószakszervezet, Bálint Viktort pedig a Médiafórum Egyesület javasolta.

A politikus hangsúlyozta: a parlamenti frakció szakmai alapon választotta ki a jelölteket. A testület tulajdonosi jogokat gyakorol a közmédia társaságai felett, dönt azok vezetőiről, ellenőrzi a gazdálkodásukat, de a szerkesztőségek szakmai munkájába nem szólhat bele – hangsúlyozta.

A magyar médiapiac törvényes működését felügyelő Médiatanácsba a Tisza Párt frakciója Bencsik Mártát, Bodrogi Bea Juditot és Nagy Krisztinát jelöli. A közlés szerint a három szakember médiahatósági tapasztalattal, komoly médiajogi tudással, valamint a digitális média és a médiatudatosság területének ismeretével rendelkezik.

Bujdosó Andrea azt írta: a testületekben felkészült, kimagasló tudással és tapasztalattal rendelkező szakembereket szeretnének látni a közpénzek átlátható felhasználása és a szakmai munka szabadságának biztosítása érdekében.