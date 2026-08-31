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Bujdosó Andrea, a Tisza Párt leendõ országgyûlési frakcióvezetõje sajtótájékoztatót tart az Országgyûlés alakuló ülését elõkészítõ újabb tárgyalás után az Országházban 2026. április 28-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Megnevezte médiatestületi jelöltjeit a Tisza Párt frakciója

Infostart / MTI

a Független Közmédia Testületbe és a megújuló Médiatanácsba szánt jelöltjeit a Tisza Párt – közölte a párt országgyűlési frakcióvezetője a Facebook-oldalán.

Bujdosó Andrea tájékoztatása szerint a Független Közmédia Testület tagjának Szabó Györgyöt, Hargitai Miklóst és Bálint Viktort jelöli a frakció.

Mint írta, mindhármukat független szakmai szervezetek jelölték korábban: Szabó Györgyöt a Magyar Lapkiadók Egyesülete és az Önszabályozó Reklámtestület, Hargitai Miklóst a sajtószakszervezet, Bálint Viktort pedig a Médiafórum Egyesület javasolta.

A politikus hangsúlyozta: a parlamenti frakció szakmai alapon választotta ki a jelölteket. A testület tulajdonosi jogokat gyakorol a közmédia társaságai felett, dönt azok vezetőiről, ellenőrzi a gazdálkodásukat, de a szerkesztőségek szakmai munkájába nem szólhat bele – hangsúlyozta.

A magyar médiapiac törvényes működését felügyelő Médiatanácsba a Tisza Párt frakciója Bencsik Mártát, Bodrogi Bea Juditot és Nagy Krisztinát jelöli. A közlés szerint a három szakember médiahatósági tapasztalattal, komoly médiajogi tudással, valamint a digitális média és a médiatudatosság területének ismeretével rendelkezik.

Bujdosó Andrea azt írta: a testületekben felkészült, kimagasló tudással és tapasztalattal rendelkező szakembereket szeretnének látni a közpénzek átlátható felhasználása és a szakmai munka szabadságának biztosítása érdekében.

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