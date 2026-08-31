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Kiírták a szélparkpályázatot, íme a részletek

Infostart / MTI

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) kiírta a szélerőművi kapacitások létesítésére és bővítésére vonatkozó pályázatot. A benyújtási határidő október 30-a.

Közzétették a közép- és nagyfeszültségű hálózaton elérhető szabad kapacitások kiosztására irányuló pályázatot. A kiírást a vonatkozó jogszabályi rendelkezések, valamint az energiapolitikáért felelős miniszter felkérése alapján véglegesítették.

A pályázat kiírását jelentős szakmai előkészítés előzte meg. A hivatal országos piaci felmérést végzett, hogy feltárja a szélerőművi fejlesztések várható hálózati csatlakozási igényeit, valamint pontos képet kapjon a tervezett beruházások előkészítettségéről. A pályázati kiírás tervezetét iparági konzultációra bocsátották.

A MEKH közleményében idézték Juhász Editet, a szervezet elnökét, aki kiemelte: a hivatal számára elsődleges szempont volt, hogy az eljárás minden szakasza átlátható és szakmailag megalapozott legyen, a végleges pályázat pedig megfeleljen a vonatkozó jogszabályi kereteknek és a miniszteri felkérésben foglaltaknak. Jelezte, hogy hat járásban kilenc hálózati csomópontra lehet pályázni, amelyeken a betáplálásra rendelkezésre álló, kiosztható összteljesítmény 702 megavoltamper.

A pályázati kiírás meghatározza a hálózati csatlakozás időbeli kereteit is. A legkorábbi csatlakozási időpont 2030. szeptember 30-a, míg az adott hálózati csomóponthoz tartozó tényleges csatlakozási időpontot a csatlakozási tervben, illetve a hálózati csatlakozási szerződésben kell meghatározni, azzal, hogy 2032. szeptember 30-át követő csatlakozási időpont nem jelölhető meg - emelte ki a MEKH.

A pályázatokat szeptember 4-étől fogadja a hivatal. A benyújtási határidő október 30-a. Az eredményeket legkésőbb december 13-áig közzéteszik.

A pályázati kiírás és a kapcsolódó dokumentumok a MEKH honlapján érhetőek el – olvasható a közleményben.

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