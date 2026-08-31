Így oldhatják a szülők a tanévkezdéssel járó feszültséget

Közeledik a szeptember, hamarosan kezdődik az iskola, ami sok családban borítja fel a kényelmesen induló reggeleket. Más kihívással találkozik egy óvodából az iskolába készülő elsős, mint az alsó tagozatból már a felsőbe készülő kiskamasz. Míg a kisiskolások nagy izgalommal várják az évnyitót, a nagyobbak leginkább a rég látott barátokkal szeretnének találkozni.

Nagy változást jelent az általánons iskola első osztályába készülő gyerekek és a szüleik életében is az új helyzet. Az oviban eddig bármikor felállhatott, kimehetett, kedvére rajzolhatott, beszélgethetett, ez most megszűnik. Bár az első napokban beszoktatást tartanak az iskolában a pedagógusok, a sok újdonság megismeréséhez több idő kell. A szülőknek is nagy váltás a nyár, az óvoda után, hogy az iskolába időre be kell érni – mondta a szakértő.

„A gyerekekben szorongás is kialakulhat, mivel ezentúl teljesítmény alapján fogják megítélni őket. Fogadjuk el, ha izgulnak, és beszélgessünk velük arról, hogy mi várható az iskolában”

– javasolta az InfoRádióban a klinikai szakpszichológus.

K. Németh Margit szerint nyugodtan el lehet mondani, hogy nehéz, nagy változás következik a gyerekek életében. Az új kihívások mellett biztatni lehet őket azzal, hogy hamarosan már tudni fognak mesét olvasni, hogy megtanulnak írni, illetve hogy sok új barátjuk is lesz.

A hosszú nyári szünet után a nagyobb, már iskolába járó gyerekek közül sokan már várják a sulikezdést, még ha nem is a tanórák miatt, hanem inkább azért, hogy találkozzanak a barátaikkal a hosszú, több mint két hónapos nyári szünet után.

A felsőbb éveseknél pedig már érdemes arról is beszélgetni, hogy számítani fog a továbbtanulásban az év végi osztályzat – emlékeztetett a szakember.

Ráhangolódás vagy maximális vakáció?

Családfüggőnek tartja, hogy érdemes-e elővenni a füzeteket és a tankönyveket gyakorlásra, esetleg a reggeli korán keléshez visszaszoktatni őket. „Ismerjük annyira a gyerekünket, hogy tudjuk, mivel segítünk neki, mivel oldhatjuk a szorongását. Ha a korán kelés és a napi két óra gyakorolás ellenállást vált ki, akkor nem biztos, hogy ez a módszer segíti. De ha a gyerek szeretne ráhangolódni az iskolára, akkor lehet jó megoldás” – mondta.

K. Németh Margit javaslata szerint ne csak a nyáron, hanem az egész évben olvassanak, tájékozódjanak a fiatalok, ami sokkal hasznosabb, mint két órára a kánikulában leültetni őket és matekpéldákat gyakoroltatni velük.

Fontosnak tartja azt is, hogy nyitott viszonyunk legyen a gyerekünkkel.

„Bátorítsuk arra, hogy merje elmondani, mi történt az iskolában. Ne féljen attól, hogy gyengének tartjuk vagy elítéljük. Tegyük problémamegoldóvá, ami csak akkor fog menni, ha reálisan ismertetjük azzal, hogy mi vár rá a suliban”

– fogalmazott a szakember.

Ha alsósból felsős osztályba kerül a diák, akkor nagy segítség, ha nem minden tantárgyat egy tanár tanít, hanem több pedagógus csatlakozik már alsó tagozaton. „Sok iskolában, a felső tagozaton már vándorolnak a gyerekek tanteremről tanterembe, ilyenkor meg kell tanulni összeszedni, elpakolni a tanszereket” – hívta fel erre is a figyelmet a szakpszichológus.

A cikk alapjául szolgáló interjút Herczeg Zsolt készítette.