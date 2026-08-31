A déli óráktól elkél az esernyő, az ország több pontján kánikula várható

Hétfőn gomolyfelhős, napos idő várható, a déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye – derül ki a HungaroMet tájékoztatásából.

Ma a délies szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 36 fok között valószínű.