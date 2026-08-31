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Forró nyári napon hűsíti magát egy nő.
Nyitókép: Getty Images/nortonrsx

A déli óráktól elkél az esernyő, az ország több pontján kánikula várható

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Nem a hétfői lesz az utolsó nyári nap, szeptember is alapvetően meleg idővel kezdődik.

Hétfőn gomolyfelhős, napos idő várható, a déli óráktól a Dunántúlon fordulhat elő zápor, zivatar. Estétől nagyobb területen növekszik a felhőzet és a csapadék kialakulási esélye – derül ki a HungaroMet tájékoztatásából.

Ma a délies szél egyre nagyobb területen északnyugatira fordul, időszakosan megerősödik, de zivatarok környezetében is lehetnek erős, viharos lökések. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 12 és 17 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn 29 és 36 fok között valószínű.

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