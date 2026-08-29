Ha ezt látja a balatoni radaron, ne essen pánikba!

A radarképeken is megjelennek a hatalmas balatoni árvaszúnyog-rajok - írta a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán pénteken.

Azt írták, az elmúlt hetekben esténként a radarképen a Balaton felett éjszakáról-éjszakára derült időben is radarjelek jelennek meg, de ezeket a jeleket nem a csapadék okozza, hanem a hatalmas tömegben rajzó árvaszúnyogok.

Hozzátették: ezen a héten például jellemzően este 6 órakor lehetett ezt a jelenséget észrevenni először a radarképeken, majd némi szünet után hajnalban újra.

Megjegyezték: az északi államok radarképein például a madárrajok vonulását lehet évről-évre látni.

A Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tájékoztatása szerint az árvaszúnyogok nem tévesztendők össze a vérszívó csípőszúnyogokkal: nem csípnek, nem szívnak vért, és nem terjesztenek fertőzéseket, ugyanakkor nagy tömegben kifejezetten zavaróak lehetnek.

Az árvaszúnyogok életük nagy részét lárvaként a Balaton üledékében töltik, ahol szerves anyagokkal és algákkal táplálkoznak, így fontos szerepet játszanak a tó öntisztulási folyamataiban. Az utolsó fejlődési szakasz után a bábok a vízfelszínre emelkednek, és abból bújnak elő a repülő, kifejlett egyedek. A kifejlett rovarok (imágók) már rövid életűek, fő feladatuk a párzás és a peték lerakása. Az esti rajzás a nagyrészt üledékben zajló fejlődésük utolsó szakaszát jelenti.

Bár a kirepülés naplemente környékén akár a tó teljes felületén megindulhat – ami a meteorológiai radarokon is látszik –, az árvaszúnyogok gyenge repülők, így az esti légáramlások határozzák meg, melyik parton koncentrálódnak. Emiatt a rajzás intenzitása partszakaszonként jelentősen eltérhet. A rovarok gyülekezését a fény is erősen befolyásolja. Az erős mesterséges világítás, különösen a nagy kék-zöld komponensű, hideg fehér fények erősen vonzhatják az árvaszúnyogokat.

A szakértő szerint, hogy ne legyen zavaró a rajzásuk, érdemes mérsékelni a kültéri világítást, kisebb intenzitású, melegebb, sárgás-vöröses fényeket használni, és a lámpákat úgy elhelyezni, hogy lehetőleg ne közvetlenül a tó és a vízpart felé világítsanak. A légmozgás is segíthet: megfelelően elhelyezett ventilátorokkal csökkenthető a közvetlenül az emberek körül kialakuló rovar-koncentráció.

Rövid életű állatokról van szó, amelyek fontos ökológiai funkciót töltenek be, vegyszeres irtásuk katasztrofális következményekkel járna – hívják fel a figyelmet az ökológusok.