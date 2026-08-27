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Magyar Péter miniszterelnök a frakcióvezetõk napirend elõtti felszólalására reagál az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 29-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Ez várható a parlament kétnapos rendkívüli ülésén

Infostart / InfoRádió

Csütörtökön és pénteken ismét összeül az Országgyűlés. A képviselők most választják meg a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőit. Magyar Péter miniszterelnök mindkét ülésnapon beszédet mond.

Az Országgyűlés plenáris ülése csütörtökön 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik. Magyar Péter miniszterelnök ezúttal is beszédet mond. Ezt követően a parlament létrehozza a Médiatanács tagjait jelölő eseti bizottságot.

Interpellációk, azonnali kérdések és kérdések is lesznek, majd általános vitákat rendeznek egyebek mellett a szakképzési és az igazságügyi törvények módosításáról, de napirendre kerül az az indítvány is, amely csökkenti a tűzifa áfáját. Erről Magyar Péter miniszterelnök beszélt.

Mint elmondta, másfél millió honfitársunknak okozhat nehézséget a megfelelő mennyiségű, minőségű tűzifához való hozzájutás, ezért a hőség idején, elegendő felkészülési időt hagyva döntött a kormány, hogy

szeptember 15-étől végrehajtva az egyik legfontosabb és legfőbb vállalásukat, 27 százalékról 5 százalékra csökkentsék a tűzifa áfáját.

Mint hozzátette: itt nemcsak tűzifáról van szó, hanem pelletről, brikettről, faszénről is, tehát minden ehhez kapcsolódó ugyanolyan vámtarifakulccsal rendelkező termékről.

Állítása szerint sokat beszélt az előző kormány a rezsicsökkentésről, de a legnehezebb sorsú, rászoruló honfitársainkat magára hagyta, nem éveken, hanem több mint egy évtizeden keresztül.

„Többször elmondtam, hogy a tűzifa ára 2010 óta a háromszorosára nőtt, és Európa legmagasabb áfakulcsával terhelte ezt meg az Orbán-kormány. Gajdos miniszter úr találkozott az állami erdőgazdaságok képviselőivel, rendelkezésre áll megfelelő mennyiségű tűzifa. Van egy másik vállalásunk, ez a szociális tűzifa keret felemelése, erről is nagyon rövid időn belül döntést fog hozni a kormány, és erről is fogunk tájékoztatást adni” – fogalmazott Magyar Péter.

Pénteken 9 órakor kezdődik a Parlament plenáris ülése. Az előzetes kiírás szerint ismét Magyar Péter miniszterelnök felszólalásával, majd várhatóan megválasztják a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal vezetőit. A titkos szavazás és az eredmény kihirdetése után a tisztviselők esküt tesznek.

A cikk Herczeg Zsolt hanganyaga alapján készült.

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