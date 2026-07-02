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Nyitókép: guinevra/Getty Images

Utazáskor, bevásárláskor örülhetünk az erős forintnak, de bármikor jöhet a kijózanodás

Infostart / InfoRádió

Az erős forint a lakosság és az exportőrök számára kedvező lehet, az importőrök számára azonban nehezen kezelhető a helyzet – mondta az InfoRádió által megkérdezett szakértő.

A forint még erősödhet a közeljövőben, de idővel korrekció várható – mondta Pásztor Szabolcs, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója, aki szerint a piac jól fogadta a kormányváltást, és nagy bizalommal viseltet az új kabinettel szemben.

A szakember emlékeztetett, hogy már a kormányváltás előtt érkezett egy nagyobb volumenű „forró tőke” Magyarországra, és ez itt is maradt, és hát azóta is a kormány olyan üzeneteket ad át, amelyek erősítik a forintot. Ilyen például az euró bevezetésének lehetősége, aztán vannak olyan intézkedések, amelyek piacpártiak vagy piacpártibbak, és ezt jól fogadja az üzleti világ, az üzleti élet, nem is beszélve arról, hogy hazaérkezhetnek az európai uniós források, megvan tehát a lendület – magyarázta az okokat.

„De azért azt látni kell, hogy a nemzetközi szakirodalom ismer egy »overshooting«, árfolyam túllendülés, -túllövés jelenséget, ami azt jelenti, hogy bizonyos esetekben az azonnali reakció hatalmas, nagyon nagy, és ez egyébként az idő előrehaladtával elmúlik, visszakorrigál, és ez várható a magyar fizetőeszköz kapcsán is, még akkor is, hogyha a hetek vagy hónapok óta tart ez az erősödési folyamat” – fogalmazott Pásztor Szabolcs, megismételve, hogy valamelyen visszakorrekció biztos, hogy bekövetkezik majd.

A szakértő arról is beszélt, hogy

a lakosság, különösen a külföldre utazók számára kedvező lehet az erős forint. Hozzátette: az importált termék ára csökkenhet és csökken is.

Tehát az utóbbi napokban, hetekben láthattuk ezt, hogy különösen a szupermarket láncok hirdetik is, hogy most levitték jó néhány termék árát, jó néhány termék olcsóbb. Ez azt jelenti egy egyszerű fogyasztónál, hogy többet vásárolhat. A kedvenc termékéből most többet vehet, mert olcsóbb áron kínálják.

Ugyanez igaz lehet az üzemanyagra is, de ez egy kényes kérdés – jegyezte meg –, mert ugye volt egy védett ár, de olcsóbb egy tengerparti nyaralás vagy néhány tengerparti szolgáltatás is akkor, hogyha például csak 340-350 forintba kerül egy euró.

Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány kutatási igazgatója szerint az importőrök számára hasznos, az exportőröknek viszont kedvezőtlen az erős magyar fizetőeszköz. Ugyanakkor

az is megfigyelhető szerinte, hogy az árfolyamváltozást az importőr „eltünteti”.

Vagyis amíg a fogyasztó azt gondolná, hogy csökkenni fog egy termék ára, ez mégsem következik be, vagy legfeljebb minimálisan.

Ezzel szemben az viszont nagyon hamar előfordul, hogyha hazai fizetőeszköz gyengüléséről van szó, akkor azon nyomban megemelkedik a termékár látványosan. Mint mondta, az exporttal az a probléma, hogy a forintban képződő bevételek elapadhatnak, csökkenhetnek, és emiatt például versenyképességi hátrányba is kerülhet az ország, de nem csak akkor egyébként, amikor mondjuk túl erős a fizetőeszköz. „Gondoljunk bele abba, hogyha kevesebb a forintban képződő jövedelem, akkor elmaradhatnak beruházások vagy például fejlesztések. Azért ezt is érdemes természetesen kiemelni” – mutatott rá.

Pásztor Szabolcs szavai alapján

azok a cégek a legnagyobb vesztesei ennek az esetnek, amelyek leginkább külső piacra, külpiacra exportálnak, termelnek.

Ki kell mondani, hogy Magyarországon vannak olyan cégek, ahol a belső piac minimális, viszont külső piacon – luxustermékekről lehet szó –, nagyon komoly potenciállal rendelkeznek. Tehát ebben az esetben azért forintban látványos bevételkiesés valósulhat meg – mondta Pásztor Szabolcs, arra is kitérve, hogy az árfolyamkockázat leginkább a hazai kis- és középvállalatokat érintheti kellemetlenül, a nagyvállalatok tudják kezelni az erős forint hatásait.

A cikk alapjául szolgáló interjút Szabó S. Gergő készítette.

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