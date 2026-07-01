Új globális gyógyszervilágrend alakul, egymást érik a sokkok – akciótervet sürgetnek a hazai gyógyszergyártók

A globális gyógyszervilágrend átrendeződése miatt akciótervet sürget a magyarországi betegek érdekében az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete. A szervezet szerint gyorsabb, magasabb színvonalú ellátást biztosító rendszert kell kiépíteni a hazai egészségügyben, amely jelenleg szerintük elmarad az európai átlagtól.

A szervezet igazgatója az InfoRádióban elmondta: az azonnali és radikális beavatkozást az amerikai árpolitika okozta globális gyógyszerpiaci sokkhullámok és a hazai környezetben tapasztalható kettős szorítás indokolja.

Szalóki Katalin megjegyezte: az amerikai kontinensen átrendeződés tapasztalható. Arról van szó, hogy a továbbiakban már nem szeretnék egyedül finanszírozni az innovációt, aminek egyik fő következménye az, hogy világszerte ki kell egyensúlyozni a gyógyszerárakat. Mint fogalmazott, Magyarországon Európán belül is jelentősen alacsonyabbak a gyógyszerárak, és ezért nagyon sok új gyógyszer nem kerül be a hazai piacra. Ezeket az aggasztó jeleket már Európában is lehet látni. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója szerint

Kínával és Amerikával szemben már Európa is nehezebb hozzáféréssel küzd, Magyarországon pedig még nehezebb a helyzet.

Hozzátette: a magyarok egészségi állapota nem fest túl jó képet. Összességében átlagosan öt évvel él kevesebbet ma egy magyar, mint egy átlagos uniós állampolgár. Szalóki Katalin szerint ez ellen fellépni nem kizárólag anyagi kérdés, sőt a prevenciót még előrébb sorolja, mint teendőket. Kiemelte az egyéni felelősség kérdését is, mert egyáltalán nem mindegy, mennyire vigyázunk magunkra, mennyire tartjuk be azokat az alapvető, saját magunk miatt fontos szabályokat, amelyek segítenének abban, hogy egészségesebben élhessünk minél hosszabb ideig.

Értelemszerűen még több pénzre is szükség lenne az egészségügyben. Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója emlékeztetett, hogy a Tisza-kormány ígérete szerint évente plusz 500 milliárd forintnyi forrás kerül be a rendszerbe. Azt gondolja,

erre az összegre mindenképpen szükség van, mint ahogy arra is, hogy a gyógyszerkasszát reális tervezéssel, valóshoz közelítő adattal tudják minden évben elkezdeni.

Az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesülete szerint kiemelten fontos, hogy az egészségügyi ráfordításokra ne kiadásként, hanem befektetésként tekintsenek. A szervezet ennek érdekében egy szemléletformáló kampányt is indított. A részletekről ezen az oldalon lehet tájékozódni.

A cikk Várkonyi Gyula összefoglalója alapján készült.