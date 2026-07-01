A rendőrség vízágyúkat vetett be a Hősök terén

Hőség tere – kedden ezt az ideiglenes elnevezést is kaphatta volna Budapest ikonikus helyszíne, a Hősök tere.
A képek magukért beszélnek, ilyen a hőségoszlatás a magyar fővárosban:
Hőség tere – kedden ezt az ideiglenes elnevezést is kaphatta volna Budapest ikonikus helyszíne, a Hősök tere.
A képek magukért beszélnek, ilyen a hőségoszlatás a magyar fővárosban:
J. D. Vance amerikai alelnök kedden "aggasztónak" nevezte a Vatikán bevándorlással kapcsolatos álláspontját, miután XIV. Leó pápa több alkalommal is bírálta Donald Trump bevándorlásellenes intézkedéseit - írja a Reuters.
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The president's crypto income far outpaces his earnings from real estate and Trump-themed items such as watches.