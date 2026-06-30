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A VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata egyik felfújható mentőhajója a Balatonon.
Nyitókép: Facebook/VMSZ - Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE

Szögesdrót lapult egy balatoni strand fenekén

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A VMSZ munkatársai árgus szemekkel figyelték a Balaton-átevezést, emellett a tóba sodródott bajbajutottat is mentettek, sőt, potenciálisan balesetveszélyes tárgyakat is eltávolítottak a mederből.

Szombaton 5 hajóval biztosították a vízimentők a Balaton-átevezést – írja hétvégi összefoglalójában a VMSZ – Vízimentők Magyarországi Szakszolgálata és ÖTE. A szakemberek végig figyelemmel kísérték a mezőnyt, mindössze 3 induló kérte a segítségüket, akik feladták a versenyt.

Szintén szombaton az Alfa elnevezésű mentőhajó az Ábrahámhegy előtti vízterületre vonult ki, egy felfújható strandeszközben elsodródott hölgy kimentésére. A bajbajutott férje felkereste strandi vízimentőket, és elmondta, hogy úszni nem tudó felesége már feltűnően régen nem jött vissza az evezgetésből. A hölgyet a VMSZ munkatársai hamar megtalálták, szerencsére semmi baja nem esett, csak már nem volt ereje visszaevezni a partra.

De az említett hajónak vasárnap se volt pihenőnapja: Balatonszemesről érkezett riasztás, ahol egy 14 éves fiú szülei jelezték, hogy már régen bement fürdeni, és nem látják sehol. Szerencsére a szolgálat hamar megtalálta a fiatalembert, aki körülbelül 1 kilométerre úszott be, és teljesen jól volt. A szakemberek visszaszállították a partra a családjához.

A VMSZ búvárai sem tétlenkedtek, fémkeresővel vizsgálták át az egyik strand területét. Egyikük egy fél vödörnyi szögesdrótot szedett össze a tómederből. Korábban több fürdőző is jelezte a vízimentőknek, hogy valamilyen szúrós tárgy bökte meg a lábukat nem messze a lépcsőtől. Emellett a búvárok egy elektromos kishajót is segítettek kiemelni a vízből.

A VMSZ mentőtiszti autóját is is többször riasztották a hétvége folyamán, akik elláttak egy kisebb rosszullétet egy étteremben, egy súlyos állapotú cukorbeteget, valamint egy fulladásos panaszokkal küzdő pácienst. A strandi vízimentők 163 könnyű sérültet láttak el a partokon, és egy embert mentettek ki a vízből a hétvége folyamán.

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