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Nyitókép: Pixabay

Már könyörögnek Veresegyházon a víz miatt, az embereket mindez nem érdekli

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Országszerte komoly kihívást jelent a vízhálózatok számára a tartós, extrém hőség, amely több településen is vízkorlátozási intézkedések bevezetését tette szükségessé.

A veresegyházi városvezetés arról adott hírt, hogy az I. fokú vízkorlátozás ellenére az ivóvízfogyasztás nem csökkent a kívánt mértékben, ezért ismételten nyomatékosan kérik a helybelieket az együttműködésre.

A korábbi intézkedések ellenére a város ivóvízhálózata továbbra is rendkívül leterhelt, a helyzet súlyossága miatt pedig az önkormányzat már kérleli a lakosokat a takarékosságra.

A városvezetés hangsúlyozta, hogy ű

minden egyes megtakarított liter ivóvíz kritikus jelentőségű

a háztartások folyamatos és biztonságos ellátásának fenntartása érdekében.

A lakosságot arra kérik, hogy a következő, a hőség miatt kritikus időszakban feltétlenül mellőzzék az ivóvíz nem létfontosságú célú felhasználását, így különösen:

  • A kertek és egyéb területek locsolását.
  • Az autómosást.
  • A medencék feltöltését.

Várható időjárás

Az országos előrejelzések szerint a hőség a következő napokban is folytatódik, a nappali hőmérséklet több helyen elérheti a 40 Celsius-fokot is. A fokozott hőség miatt a vízhálózatok leterheltsége az elkövetkező időszakban is fennmaradhat, így a települések vezetései közös odafigyelést és felelős magatartást kérnek a helyiektől a szigorúbb intézkedések elkerülése érdekében.

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Kezdőlap    Belföld    Már könyörögnek Veresegyházon a víz miatt, az embereket mindez nem érdekli

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Kovács Károly
a Magyar Víz- és Szennyvíztechnikai Szövetség elnöke
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