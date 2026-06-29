Leállt a vezetékes ivóvízellátáes egy magyar településen

Azt írták, hogy az önkormányzati rendészek folyamatosan biztosítanak a településen élő rászorulók számára palackozott ivóvizet, az igényt bejelenteni a +36 30 2071 777 számon lehet.

A Daköv Kft. és az önkormányzat folyamatosan dolgozik azon, hogy megoldást találjon a kialakult helyzetre - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy amíg az állami tulajdonú ÉDV Zrt. ilyen mértékben korlátozza a Pátyra érkező vízmennyiséget, addig nyomásesések, vízkorlátozások lesznek.

Kifejtették, hogy jelenleg a szokásos 160 köbméter per óra maximum helyett 76 köbméter per óra kapacitású a település vízellátása.

Mint írták, a Pátyi Vízműtelepen ivóvíz-vételezési lehetőséget biztosítanak a lakosság számára.