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Egy szomjas férfi tölt magának egy pohár vizet a csapból.
Nyitókép: Unsplash

Leállt a vezetékes ivóvízellátáes egy magyar településen

Infostart / MTI

A Dabas és Környéke Vízügyi Kft. (Daköv) friss tájékoztatása szerint hétfőn délelőtt 10 órától nem biztosított a vezetékes ivóvízellátás Pátyon előre láthatóan a kora délutáni órákig – közölte a helyi önkormányzat a Facebook-oldalán.

Azt írták, hogy az önkormányzati rendészek folyamatosan biztosítanak a településen élő rászorulók számára palackozott ivóvizet, az igényt bejelenteni a +36 30 2071 777 számon lehet.

A Daköv Kft. és az önkormányzat folyamatosan dolgozik azon, hogy megoldást találjon a kialakult helyzetre - hangsúlyozták, hozzátéve, hogy amíg az állami tulajdonú ÉDV Zrt. ilyen mértékben korlátozza a Pátyra érkező vízmennyiséget, addig nyomásesések, vízkorlátozások lesznek.

Kifejtették, hogy jelenleg a szokásos 160 köbméter per óra maximum helyett 76 köbméter per óra kapacitású a település vízellátása.

Mint írták, a Pátyi Vízműtelepen ivóvíz-vételezési lehetőséget biztosítanak a lakosság számára.

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