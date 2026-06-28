Bevezették a korlátozást, mert pazarolhatják a vizet Pátyon

A döntést a drasztikus mértékű vízfogyasztás tette szükségessé: a településen az elmúlt napokban rekordot jelentő, több mint 2500 köbméter víz fogyott, miközben a szennyvíztelepre csupán 900 köbméter szennyvíz érkezett.

A statisztikák alapján az elhasznált víz jelentős részét ivóvízminőségű forrásból, nem indokolt célokra – elsősorban locsolásra – használták fel.

A helyzetet tovább nehezíti, hogy az Északdunántúli Vízmű Zrt. a régiós vízhiány miatt korlátozta a településre irányuló vízmennyiséget, ezért a Dabas és Környéke Vízügyi Kft. javaslatára bevezették az I. fokú korlátozást.

A szabályozás értelmében

reggel 6 és este 22 óra között tilos ivóvízzel kerteket, parkokat öntözni, gépjárműveket mosni, medencéket tölteni, valamint a különböző kültéri párahűtő berendezéseket üzemeltetni.

Az önkormányzat közölte: a település azon részein, ahol korábban átmeneti vízhiány lépett fel, a szolgáltatás fokozatosan újraindul. Azok az idősek és mozgásukban korlátozottak, akik átmenetileg ivóvíz nélkül maradtak, az önkormányzati rendészet ügyeleti számán kérhetnek segítséget palackos víz formájában.

Hasonló problémákkal küzdenek Veresegyházon is

A vízgazdálkodási gondok nem korlátozódnak Pátyra: a szomszédos Veresegyházon is hasonló korlátozások vannak érvényben, ám az ottani helyzet továbbra is kritikus. A városvezetés beszámolója szerint a korlátozó intézkedések ellenére a helybéliek nem hajlandóak mérsékelni a fogyasztásukat, így a városvezetés ismételten és nyomatékosan könyörög a lakosságnak az együttműködésért, elkerülendő a drasztikusabb hatósági lépéseket és az ellátás teljes összeomlását.

Időjárás-előrejelzés

Az országos hőség tovább fokozódik, a hőmérsékleti csúcsok miatt az éjszakai lehűlés is minimális marad. A szakemberek továbbra is figyelmeztetnek: a 11 és 16 óra közötti idősávban kerülendő a tűző nap, a nehéz fizikai munka és a sporttevékenység.

A kormányzat a közszférában hétfőtől otthoni munkavégzést rendelt el, és javasolja a szabadtéri munkák felfüggesztését a hőhullám ideje alatt. A rendkívüli forróságban a víztakarékos életmód és a bőséges folyadékfogyasztás kiemelt jelentőséggel bír az egészség megőrzése és a közüzemi hálózatok tehermentesítése érdekében.