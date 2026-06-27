Spórolni kell a vízzel már Budapest környékén is, sebességkorlát a vasúton – a nap hírei

A fokozódó forróság miatt életbe lépett (06.27) és jövő keddig tart a harmadfokú hőségriasztás. A szociális intézményekre vonatkozó vörös kódot is jövő keddig hosszabbították meg. A forgalmasabb állomásokon palackos ivóvizet osztanak. A hétvégén is nagyon erős UV-B sugárzásra kell számítani az ország egész területén.

Komoly egészségügyi kockázat a Magyarországon tapasztalható hőség – írja Facebook-oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt arra kér mindenkit, aki szabadtéri tömegrendezvényen kíván részt venni, hogy indulás előtt hozzon felelős döntést saját egészsége és mások biztonsága érdekében.

Takarékos vízhasználatra szólította fel a lakókat több Pest megyei település önkormányzata a rendkívüli hőségben. Erdőkertes, Szada, Őrbottyán, Veresegyház I. fokú vízkorlátozást rendelt el a rendkívül magas hőmérsékletű, csapadék nélküli időjárás, valamint a megnövekedett vízfogyasztás miatt. Veresegyházon és Szadán csak javasolják a korlátozást, Őrbottyánban és Erdőkertesen viszont tilos az ivóvízhálózatról a tömlős locsolás reggel 6 és este 11 óra között.

A MÁV 13 vasútvonalon sebességkorlátozást vezetett be a rendkívüli hőség miatt, ezért az érintett szakaszokon 5–15 perces késések várhatók. A társaság szerint a sínek hőmérséklete több helyen meghaladta az 56 Celsius-fokot, ezért a legmelegebb órákban csökkenteni kellett a vonatok sebességét.

A közlekedési miniszterhez fordultak segítségért a repülőtéri dolgozók az elviselhetetlen munkakörülményeik miatt. A Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet azt írta: a Liszt Ferenc Repülőtér földi kiszolgálóinak és a repülőgép-szerelőknek a nyári hőségben az egyik legnehezebb munkát kell elvégezniük. Fotókat is mellékelve arra hívják fel a figyelmet, hogy a betonon, a repülőgépek mellett 50–55 fokos a hőmérséklet.

A miniszterelnök azt kérte a Nemzeti Közszolgálati Egyetem végzett hallgatóitól, hogy szolgáljanak becsülettel, tisztességgel, a törvény, valamint a haza iránti hűséggel. Magyar Péter a tisztavató ünnepségen azt mondta: Magyarország számít a most végzett hallgatókra, a működő és emberséges Magyarország nem létezhet működő és emberséges rendvédelem nélkül.

Ma hatályba lépett a médiatörvény, amelynek értelmében azonnali hatállyal megszűnt az MTVA és a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezérigazgatóinak megbízatása. Ezt a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter jelentette be közösségi oldalán. Tarr Zoltán tájékoztatása szerint az Országgyűlés művelődési bizottsága, várhatóan szerdán dönt az ideiglenes vezetés kinevezéséről.

Kezdeményezte a kormány a Budapest-Belgrád vasútvonal titkosításának feloldását, ehhez Peking jóváhagyására is szükség lesz. A közlekedési és beruházási miniszter a kínai nagykövetet is tájékoztatta a kabinet szándékáról. A Budapest–Belgrád vasútvonal dokumentumait és kínai hitelszerződését az Országgyűlés az Orbán- kormány kezdeményezésére egy 2020-ban elfogadott törvényben 10 évre titkosította.

Nem államosítják a Diószegi Sámuel utcai bérházakat, hatályba lépett az erről szóló törvénymódosítás, amely visszavonja az előző parlament döntését. Többszáz ember otthonát államosították volna a Józsefvárosban a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítése érdekében.

A visszanyert szabadság mindannyiunk felelősségét jelenti, jelentette ki a főpolgármester a Budapest Pride Fesztivál záróeseményén, a Vérmezőn. Karácsony Gergely szerint Budapest az elmúlt években is kiállt az olyan értékek mellett, mint a szabadság, a szolidaritás és az emberség. Hozzátette, továbbra is vannak olyan jogszabályok, amelyek korlátoznák a Pride-ot, ezért szerinte ezek ellen is fel kell lépni.

Megszüntette a tavalyi Budapest Pride miatt indult büntetőeljárást a Pesti Központi Kerületi Bíróság a főpolgármester ellen. Karácsony Gergely a Facebookon közölte: a bíróság még június 17-én, tárgyaláson kívül hozta meg a döntést. Az ügyészség azért emelt vádat, mert a főpolgármester tavaly júniusban a közösségi oldalán jelentette be a Budapest Büszkeség Menet megrendezését.

Újabb, 4,9-es erősségű földrengés rázta meg Venezuela északi partjait. A földmozgást egyebek között a fővárosban, Caracasban is érezni lehetett. Közben már meghaladta a kilencszázat a szerdai, két, úgynevezett ikerföldrengés halálos áldozatainak száma és már 3300 sérültről tudnak.

Hatos erősségű földrengés rázta meg az Afganisztán és Pakisztán határvidékén húzódó Hindukus-hegységet, több földtani intézet jelentése szerint. A rengést Pakisztán több térségében is érezni lehetett. Károkról és áldozatokról egyelőre nem érkezett jelentés.

Irán dróntámadást indított Bahrein ellen, miközben a Hormuzi-szorosban egy tankert is találat ért. A bahreini külügyminisztérium szerint több iráni drón érte el az országot, amelyben az amerikai haditengerészet ötödik flottája állomásozik.