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Zacskós vízzel hűsíti magát egy nő a fővárosi Móricz Zsigmond körtéren 2021. június 24-én. A hőség miatt tasakos vizet osztanak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) munkatársai a főbb budapesti csomópontokon.
Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Ellepik a vizes zacskók a tömegrendezvényeket

Infostart / MTI

Hála a honvédségnek.

Összesen 12 ezer tasak vizet szállított ki a honvédség azokra a településekre, ahol tömegrendezvényt tartanak – közölte a kormányzat a Facebook-oldalán szombaton.

Bejegyzésükben jelezték, Tiszaújvárosba 5 ezer, Zalacsányba 4 ezer, Orfűre pedig 3 ezer zacskó vizet vittek a katonák.

A hőségriasztással kapcsolatos tájékoztatójukban közölték azt is, hogy Kerepesen meghibásodott egy vízvezeték, a javítása folyamatban van.

A legmagasabb hőmérséklet az országban 34 Celsius-fok, Budapesten 32 fokot mértek.

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