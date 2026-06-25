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A Miskolctapolcai Barlangfürdő
Nyitókép: Facebook/Tóth-Szántai József

Megvan, mikor nyílik újra a leégett Miskolctapolcai Barlangfürdő

Infostart

Augusztus 20-án újra kinyit a két éve leégett Miskolctapolcai Barlangfürdő, a kültéri medencékkel együtt – közölte a miskolci polgármester szerda este a Facebook-oldalán.

Tóth-Szántai József (Pont Mi Egyesület - Fidesz-KDNP) a bejegyzésben megköszönte a miskolciak türelmét és bizalmát. "Hosszú hónapok munkája van mögöttünk, de már a célegyenesbe értünk" - fogalmazott.

Június elején, egy sajtóbejáráson, Horváth Tamás, a fürdő helyreállítását magában foglaló projekt műszaki vezetője a vizes próbaüzem eredményétől függően szeptemberi nyitást jósolt. Mint akkor elmondta,

„a fürdőben nem csupán a tűzeset utáni helyreállításról van szó, hanem fejlesztésről is”.

Közlése szerint a fürdőkomplexum épületgépészeti elemeit a nyitásig teljesen kicserélik, megtörténik a légtechnika és a kazánház komplex felújítása is. A fürdőcsarnokokban és a barlangi járatokban padlófűtést építenek ki, de a csarnokban lévő medence burkolatát is megerősítik, emellett a barlangjáratokban az elektromos hálózat és a világítás is teljesen megújul – ismertette Horváth Tamás a műszaki bejáráson.

A Miskolctapolcai Barlangfürdő gyógyászati központjának tetőszerkezete 2024. szeptember 6-án éjszaka égett le, a tűz az aquaterápiás részleg második emeletén keletkezett, a lángok a tetőszerkezetre is átterjedtek. A csaknem ezer négyzetméteres főépület használhatatlanná vált, később a tűzvizsgálati jelentéséről szóló határozatból az derült ki, hogy „szerelési hibák sorozata, valamint a karbantartás és a szabványossági felülvizsgálat hiánya vezetett” a tűzhöz.

A barlangfürdő újjáépítésének lehetőségeiről már a tüzet követő héten közleményt adott ki az előző kormány Nemzetgazdasági Minisztériuma, amelyben azt írták, hogy minden lehetséges segítséget megadnak a rekonstrukcióhoz. Az önkormányzat adományszámlát is nyitott a felajánlások fogadására, emellett Miskolc 1,29 milliárd forint rendkívüli kormányzati támogatást is kapott a barlangfürdő újjáépítésének első ütemére.

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