Bárhol pillanatok alatt fellobbanhat a tűz

A Nébih tájékoztatása szerint a kánikula és az elhúzódó csapadékhiány következtében mostanra az ország egész területén kiszáradt a biomassza az erdőkben és az azokkal szomszédos területeken. Az extrém száraz biomassza miatt a tűz gyorsan terjed már kisebb szél esetén is, ezért megnő a keletkező tüzek intenzitása és akár 15-30 méteres lángmagasságú koronatűzzé is fejlődhetnek.

A tilalom ideje alatt tilos tüzet gyújtani: belterületi és külterületi erdőkben és azok 200 méteres körzetében fekvő külterületi ingatlanokon, fásításokban és azok 200 méteres körzetében külterületi ingatlanokon.

A tilalom a kijelölt tűzrakóhelyekre is vonatkozik.

Jelezték ugyanakkor, hogy nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-, főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van ellátva.

A saját tulajdonú belterületi kertekben továbbra is lehet bográcsozni, grillezni. A hivatal azonban gáz égőfej vagy az elektromos grill használatát javasolja.

Rámutattak, hogy a következő időszakban sem várható elegendő mennyiségű csapadék. A helyenként esetlegesen előforduló kis mértékű esőzés nem jelent változást a fokozott tűzkockázatban. A kis mennyiségű eső ugyanis az erdőkben le sem ér a felszínre, nyílt területen pedig a szél és napsütés néhány óra alatt felszárítja. A helyenként erősödő szél ráadásul tovább növeli a biomassza kiszáradását és a keletkező tüzek terjedési sebességét.