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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtti felszólalásra reagál az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 16-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Társadalmi egyeztetés miatt később alakul meg a vagyonvisszaszerzési hivatal – a nap hírei

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Nem mond le Sulyok Tamás államfő, aki összeesküvéssel vádolja Magyar Péter kormányfőt. Csak szeptemberben jöhet létre a vagyonvisszaszerzési hivatal. Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost.

Nem mond le, ellenben jogi eszközökkel harcol a maradásért. Ezt nyilatkozta a köztársasági elnök a Politico című brüsszeli hírportálnak. Sulyok Tamás azzal vádolta meg Magyar Péter kormányfőt, hogy összeesküvést sző az állami intézmények feletti ellenőrzés megszerzésére, amelynek révén nagyobb abszolút hatalma lenne, mint Orbán Viktor előző miniszterelnöknek volt.

Szeptemberben állhat fel a vagyonvisszaszerzési hivatal – ezt Magyar Péter kormányfő nyilatkozta az RTL Híradónak. A miniszterelnök elmondta: mégsem nyújtják be jövő héten a parlamentnek a hivatalról szóló javaslatot, hanem előtte társadalmi egyeztetésre bocsátják az erről szóló törvénytervezetet. A miniszterelnök várakozása szerint viszont nyár végére létrejöhet az új szervezet.

Titkos alkuval vádolja a Fidesz az Alkotmánybíróság azon tagjait, akik nem akartak részt venni a köztársasági elnök indítványának tárgyalásán. A várható határozatképtelenség miatt a testület elnökének, Polt Péternek le kellett venni a napirendről az államfő indítványát. A Fidesz szerint az alku tárgya az volt, hogy az érintett bírák cserébe megtarthatják az állásukat. Melléthei-Barna Márton tiszás parlamenti frakcióvezető-helyettes abszurdnak nevezte ezt az állítást. Közösségi oldalán azt írta, az ellenzéki párt magából indul ki és ismét képes alulmúlni önmagát. Hozzátette, az alkotmánybírók szakmai okok miatt hozták meg a döntésüket.

Nyílt levélben kér egyeztetést a vidék- és településfejlesztési minisztertől a megyei önkormányzatok szövetsége az önkormányzati vezetők illetményének csökkentése kapcsán. Azt kérik számon, hogy elmaradt az előzetes egyeztetés a javaslatról.

Minden sportág esetében szigorúbb kontrollt vezetnek be az állami források felhasználására – jelentette be közösségi oldalán a területért felelős belügyminiszter. Pósfai Gábor hozzátette, kiemelt figyelemmel követik és támogatják az utánpótlás-nevelést, és abban az esetben támogatják a nagyobb események rendezését, ha a költségvetés átlátható, valamint ésszerű és reális terv készül a bevételi oldalra is.

Életbe lépett a vörös kód, a szociális ellátórendszer és a gyermekvédelmi rendszer felkészült a nagy hőségre – jelentette be Kátai-Németh Vilmos szociális miniszter. A vörös kód célja, hogy felhívja a társadalom figyelmét a rendkívüli helyzetre, illetve a speciális eljárásrend alatt a szociális szektorban a diszpécserszolgálat jelzése alapján minden intézménynek fogadnia kell a hajléktalanokat.

Elkészült az orvosok kommunikációs etikai kódexe – tudatta közösségi oldalán az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt azt írta, az állásfoglalást a jövő héten adják közre. Megjegyezte, úgy hiszi, hogy a közbeszéd minősége az online térben folytatott kommunikáción, valamint az egészségügyi hirdetésekkel kapcsolatos etikus magatartáson keresztül is alakítható.

Irán ismét lezárta a Hormuzi-szorost – közölte a perzsa ország legfőbb közös katonai parancsnoksága. A döntés oka az Egyesült Államok és Izrael által elkövetett tűzszünetsértések, amelyeket Teherán a kötelezettségvállalások egyértelmű megszegésének nevezett. Irán arra figyelmeztetett, hogy további lépések következhetnek, ha az „agresszió” folytatódik. Izrael ugyanis folytatta a támadásokat Dél-Libanonban.

Az amerikai delegáció Genfben várja az Egyesült Államok és az Irán közötti megbeszélések újrakezdését – jelentette ki az amerikai alelnök. JD Vance a Fox News hírtelevíziónak elmondta, a tárgyalóküldöttség Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner üzletember, az elnök vejének vezetésével ma érkezett meg Svájcba. Egyelőre nem tudni, folytatódnak-e az egyeztetések. Az amerikai elelnök viszont közölte, semmi jelét nem látják annak, hogy Irán lezárta a Hormuzi-szorost.

Az iráni konfliktus idején tanúsított olasz hozzáállás miatt bírálta ismét az olasz kormányfőt az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán megismételte, hogy az olasz kormányfő közös fotót kért tőle a G7-csoport franciaországi csúcstalálkozóján, hogy belföldi népszerűségét növelje. Giorgia Meloni ezt már korábban cáfolta. Donald Trump azt is felrótta, hogy az Egyesült Államok iráni katonai műveleteinek idején az olasz miniszterelnök nem engedélyezte olasz repülőterek használatát.

Lemondott a Lengyelországért tett érdemekért kapott kitüntetéséről Leonyid Kucsma, Ukrajna volt elnöke, az ukrán elnöki iroda vezetője és a varsói ukrán nagykövet, miután a lengyel elnök visszavonta az ukrán elnök legmagasabb lengyel állami kitüntetését, a Fehér Sas-rendet. Volodimir Zelenszkij ugyanis májusban a II. világháború során lengyel népirtásban részt vevő ukrán alakulatról nevezte el májusban az ukrán hadsereg egyik alakulatát.

A Patrióták az erős és szuverén nemzetek Európáját építik, a hazafias pártok pedig Európa-szerte erősödnek. Erről beszélt Orbán Viktor, a Fidesz elnöke szombaton Bécsben, az Osztrák Szabadságpárt fennállásának 70. évfordulóján tartott ünnepségen.

Korrupciós vádak miatt bíróság elé állítják a spanyol kormányfő feleségét. Az eljáró bíró előzetes intézkedésként elrendelte útlevelének bevonását. Begona Gómezt befolyással üzérkedéssel, magánszektoron belüli korrupcióval és közpénzek hűtlen kezelésével vádolják. Ő tagadja a vádakat.

Hídról zuhant le egy tehervonat több vagonja Münchennél körülbelül 5 méter magasságból a főútra. Egy ember meghalt - közölték a német hatóságok. A hídon a két tehervonat összeütközött és a vonatok kisiklottak. Az okot még nem tudják.

Két egymást követő, egy 4,6-os, majd egy 5,3-as magnitúdójú földrengés rázta meg Krétát délután. Az epicentrumot a Kréta déli partjainál fekvő apró Gavdosz szigetének közelében, nagyjából 14 kilométeres mélységben, a tengerfenék alatt regisztrálták. Komolyabb anyagi károkról, személyi sérülésekről nem érkezett jelentés.

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Kezdőlap    Belföld    Társadalmi egyeztetés miatt később alakul meg a vagyonvisszaszerzési hivatal – a nap hírei

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Az évtized elején a hidrogénre sokan még alapvetően, mint az energiaátmenet „svájci bicskájára” tekintettek, mára azonban egyre több jel utal arra, hogy a régóta várt hidrogénforradalom a közlekedésben is elmarad. Miközben a hidrogénes járművek piaca megtorpant, a töltőinfrastruktúra fejlesztése akadozik, és az akkumulátoros elektromos technológiák gyorsan teret nyernek, a hidrogén alkalmazási köre egyre szűkül. Bár a nehézgépjárművekről sokáig kecsegtető piacként beszéltek, globális trendek, és főleg a kínai tapasztalatok azt mutatják, hogy e területen is legfeljebb kis részesedése lehet ennek az üzemanyagnak, így legfeljebb a hajózás és a légiközlekedésben juthat szerephez.

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