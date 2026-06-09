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Gáncs Kristóf, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet új elnöke az InfoRádió Aréna című műsorában 2026. június 5-én
Nyitókép: InfoRádió

Generációváltást ígér az új elnök – kik lehetnek az Ökumenikus Segélyszervezet új kampányarcai?

Infostart / InfoRádió

Nagyon fontos, milyen értékeket képviselnek a szervezettel kapcsolatban levő ismert, híres emberek, és azok kompatibilisek-e a szervezet alapelveivel – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Gáncs Kristóf. Kitért arra is, hogy a jövőben sem szeretnék, ha politikusok lennének egy-egy kezdeményezés, program kampányarcai, mert az megosztottságot okozhat.

Nem lenne szerencsés, ha akár kormánypárti, akár ellenzéki politikus lenne egy segélyszervezet arca, mert nem szeretnének megosztottságot – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet új elnöke.

Gáncs Kristóf külön megemlítette Nagy Ervin színészt, aki sokáig a szervezetük önkéntese volt, és mind a mai napig nagyon jó kapcsolatban vannak vele, de amint kiderült, hogy politikusként képzeli el a jövőjét, megbeszélték, hogy az eddigi formában nem folytatják a közös együttműködést, mert nem lenne szerencsés, ha ő lenne az arca egy adott programnak, ugyanis az megosztó lehet. Ugyanezt az elvet követték Dombi Rudolf olimpiai bajnok kajakos esetében, aki 2024-ben a Fidesz színeiben indult a polgármesteri tisztségért a II. kerületben. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke megjegyezte: vele is kitűnő a viszonyuk, de a határvonal meghúzása természetesen rá is vonatkozott, és megértette, hogy nem feltétlenül lenne jó, ha politikusként ő lenne a kampányarca például egy gyerekprogramnak.

„Nem azért, mert rosszabb ember lett, hanem azért, mert az Ökumenikus Segélyszervezet létének egyik lényeges eleme, hogy felülemelkedik a megosztottságon”

– magyarázta Gáncs Kristóf.

Úgy véli, nagyon fontos, hogy a kommunikációban ne generáljanak plusz megosztottságot. Példaként felhozta a jószolgálati nagykövetek kérdését. Lévai Anikó, a volt miniszterelnök, Orbán Viktor felesége 1997 óta a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete. Hosszú éveken át a kormányfő feleségeként töltötte be ezt a pozíciót, de azokban az években is végezte önkéntesként a különböző feladatait, amikor Orbán Viktor nem volt miniszterelnök. Gáncs Kristóf az ő esetében is azt mondta, nagy szeretettel várják, ha a jövőben önkéntesként segítene. Kiemelte, hogy Lévai Anikó rengeteget dolgozott velük és nagyon sokat segített nekik, számos programban aktív szerepet vállalt.

Ugyanakkor maga a jószolgálati nagyköveti cím Gáncs Kristóf szerint Lévai Anikó életében valószínűleg háttérbe fog szorulni, már amennyiben nem kíván a jövőben nyilvános szerepléseket vállalni, hiszen „most már nem first lady”, önkéntesként azonban adott esetben természetesen számítanának a munkájára. A Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke ezzel kapcsolatban megjegyezte: ez a kérdés mintha csak Magyarországon lenne „ennyire fura”, mert

sok más helyen a nagyvilágban természetes, hogy a first lady „odaáll bizonyos charityk mellé, és azzal, hogy ő a first lady, oda tud vonzani egyfajta figyelmet, vagy akár új támogatókat tud megszólítani”.

Gáncs Kristóf elmondta: immár a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnökeként kifejezetten célja, hogy megújítsa ezt a rendszert, amihez generációváltás is kapcsolódhat. Büszkén említette meg, hogy eddig olyan fantasztikus korábbi sportolókkal dolgoztak együtt, mint Kovács Koko István, Gyurta Dániel vagy Berki Krisztián, ugyanakkor hozzátette, hogy el kell fogadni, az az élet rendje, hogy a mai tizenévesek már nem biztos, hogy látták bokszolni Kokót, szükség van új ikonokra, példaképekre ezen a területen is.

A jövőben kiderül, kik lesznek azok az új arcok, akik a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet kampányait népszerűsítik. Gáncs Kristóf szerint

nagyon fontos, milyen értékeket képviselnek az ismert, híres emberek, és azok kompatibilisek-e a szervezetük alapelveivel.

Jelezte, hogy nyitottak újabb énekesekkel, zenészekkel, előadókkal való együttműködésre, ahogy erre eddig is volt bőven példa. Mint fogalmazott, a segélyszervezet csak azért tud felelősséget vállalni, amit a hírességek a szervezetüknél tesznek. Természetesen nagyon odafigyelnek arra, hogy ezek a szerepvállalások összhangban legyenek a szervezet értékeivel.

Gáncs Kristóf hozzátette: akár az is előfordulhat, hogy egy olyan sztár életében, akivel együtt dolgoznak, később olyan fázisok, pillanatok lesznek, amelyek viszont már nem összeegyeztethetők mindazzal, amit a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet képvisel. Mint mondta, ezért már nem tudnak felelősséget vállalni. „Az ökumenikus eszmének a lényege, hogy felülemelkedünk azon, milyenek vagyunk. Mindannyian különbözőek vagyunk, de egy valamiben mégis egyetértünk: együtt jobban tudjuk segíteni a rászorulókat” – összegzett a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnöke.

A cikk Exterde Tibor interjúja alapján készült. A teljes beszélgetést megnézhetik, meghallgathatják alább.

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