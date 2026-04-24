2026. április 24. péntek György
Polt Péter legfőbb ügyész az Országos Bírói Tanács alakuló ülésén a Kúria épületében 2018. január 30-án.
Nyitókép: Mohai Balázs

Megerősítette az Alkotmányíróság: egy tagja lemondásra szólította fel Polt Pétert

Infostart / MTI

Politikai természetűnek nevezte közleményében az Alkotmánybíróság a Polt Péter elnököt lemondásra felszólító nyilatkozatokat.

Az Alkotmánybíróság teljes üléseiről nem nyilvános emlékeztető készül. Az április 21-ei emlékeztető szerint az egyik alkotmánybíró politikai tartalmú nyilatkozatot tett, amelynek végén felkérte az Alkotmánybíróság elnökét lemondása megfontolására. Az elnök több más alkotmánybíró hozzászólása után – a sajtóban megjelentekkel ellentétben – részletesen válaszolt az elhangzottakra, hangsúlyozva, hogy döntéseiben mindenkor és a jelen esetben is a testület érdekeinek megfelelően jár el – írták.

„Az Alkotmánybíróság teljes ülése nem folytatott vitát a felvetésről, figyelemmel arra, hogy nincs hatásköre sem az elnök kinevezésére, sem pedig az elnöki tisztség megszűnésével összefüggésben. Méltatlansági indítványt pedig, amelynek megvitatására és az arról való döntéshozatalra a teljes ülésnek joga van, senki nem terjesztett elő” – közölte a testület.

Hangsúlyozták, hogy az Alkotmánybíróság továbbra is irányadónak tartja korábbi nyilatkozatát, amely szerint feladatait a hatályos alaptörvény és a rá vonatkozó jogszabályok által meghatározott alkotmányos keretek között látja el.

„Fontos megjegyezni továbbá, hogy az elnök – és egyes nyilatkozatok szerint az Alkotmánybíróság tagjai - lemondására felszólító nyilatkozatok tartalmukban kizárólag politikai és nem szakmai természetűeknek tekinthetőek, amelyek a hatalommegosztás rendszerére is figyelemmel nem vehetők figyelembe” – fogalmaztak.

A Magyar Hang több egymástól független forrásból származó információkra hivatkozva csütörtökön azt írta, hogy a testület ülésén Szabó Marcel alkotmánybíró felállt és felolvasott egy nyilatkozatot, amelyben lemondásra szólította fel Polt Pétert, az Alkotmánybíróság elnökét. A lap közölte: az érvelés lényege az volt, hogy Polt Péter múltja miatt az Alkotmánybíróság megítélése, társadalmi presztízse olyan alacsonnyá vált, hogy csakis az elnök távozása mentheti meg az intézményt.

„Három dolgot biztosan ígérhetek: szakmaiságot, rengeteg munkát és a tárcára igencsak jellemző hatalmi arrogancia magunk mögött hagyását" – közölte Vitézy Dávid, a jövendő közlekedési és beruházási miniszter, aki hosszú posztjában a MÁV és HÉV megújítását, az uniós pénzek hazahozatalát és új KRESZ-t ígér, hozzátéve: prioritás lesz a vasútfejlesztés.
 

2026.04.24. péntek, 18:00
Választás 2026: újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter

Az elmúlt napokban felgyorsultak a kormányalakítási egyeztetések: Magyar Péter több miniszter nevét is nyilvánosságra hozta, miközben ma várható az oktatási tárca jelöltjének bejelentése, amely kapcsán korábban a Rubovszky Rita (a Ciszterci Iskolai Főhatóság főigazgatója) neve már vitát kavart. Eközben a leendő miniszterelnök telefonon egyeztetett Robert Fico szlovák kormányfővel, és folytatódtak a gazdasági tárgyalások a Bankszövetséggel, valamint az uniós források ügyében. Az európai színtéren Donald Tusk arra kérte az Európai Unió vezetőit, legyenek türelmesek Magyar Péterrel szemben. Közben a Közép-európai Egyetem jelezte, nem tér vissza Budapestre a kormányváltás ellenére sem. Három államtitkár távozott a Kulturális és Innovációs, illetve a Nemzetgazdasági Minisztériumból. Közben Magyar Péter bejelentette, hogy Vitézy Dávidot kérték fel a leendő TISZA-kormány közlekedési és beruházási miniszterének. Az esélyegyenlőségért is felelős Szociális és Családügyi Minisztériumot pedig a hazai történelemben először egy látássérült szakember, Kátai-Németh Vilmos vezeti majd.

Ilyen lebukást se látni túl gyakran: Maduro elfogására fogadott az amerikai katona, letartóztatták

Letartóztattak és megvádoltak egy amerikai különleges alakulatnál szolgáló katonát: a vád szerint bennfentes információk alapján fogadott a venezuelai elnök, Nicolás Maduro elfogására.

Nato says 'no provision' to expel members after report US could seek to suspend Spain

An internal Pentagon email reportedly outlines options to punish allies over a perceived lack of support for Iran war.

