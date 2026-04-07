Ezzel fordulnak rá a pártok a kampányfinisre

A Fidesz–KDNP kampányának három főszereplője Orbán Viktor kormányfő és két tárcavezetője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve Lázár János építési és közlekedési miniszter. Ők azzal az üzenettel fordulnak be a célegyenesbe, hogy fő riválisuk, a Tisza ukránbarát és háborúpárti. „Adósrabszolgaságba fognak bennünket szorítani, ha Magyarországon ukránbarát alakul” – figyelmeztetett egy korábbi kampánygyűlésén a miniszterelnök.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter várhatóan a kampány utolsó napjaiban is cáfolni fogja, hogy pártja ukránbarát és háborúpárti. Az elnök fő üzenete az ország működőképességének visszaállítása és a korrupció megszüntetése. Sokat beszél a vidékiekhez, a fiatalokhoz, a nőkhöz és a Fidesz-szavazókhoz. Céljai már a rendszerváltás és a kétharmad. „Kétharmados felhatalmazással sokkal gyorsabban, könnyebben, kevesebb jogászkodással tudjuk ezt a hálót, ezt a polipot, ami beszövi a nemzet egész testét, szétszakítani” – fogalmazott nemrégiben.

A Demokratikus Koalíció azzal érvel maga mellett, hogy ha nem jutnak be az Országgyűlésbe, akkor a Fidesz összefog a Mi Hazánk Mozgalommal. A DK listavezetője, Dobrev Klára pártelnök korábban emlékeztetett: „A parlamenti többség választja meg a miniszterelnököt; könnyen előfordulhat, hogy hiába van esetleg több képviselője a Tiszának, a Fidesz és a Mi Hazánk összefog, és ismét Orbán Viktor lesz a miniszterelnök.”

A Mi Hazánk Mozgalom rendpárti ígéretekkel próbálja „magához édesgetni” a szavazókat, de Toroczkai László listavezetőnek még az utolsó napokban is bizonygatnia kell majd, hogy nem készül koalícióra a Fidesszel. „Hogyha mi a mérleg nyelve leszünk, annak nagyon fogok örülni, mert az azt jelenti, hogy szinte mindent megvalósítottunk, amit szerettünk volna a programunkból. Ami még ennél is fontosabb, hogy nem lesz senkinek kétharmados többsége” – jelentette ki korábban az InfoRádió Aréna című műsorában.

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt elsősorban listán kér szavazatokat. Olyannyira, hogy három egyéni jelöltjét visszaléptette a Tisza javára. Ezt egyébként néhány jelölt esetében megtette a DK is, míg az úgynevezett óellenzék derékhada, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Momentum pedig eleve el sem indult a választáson a kormányváltás érdekében.