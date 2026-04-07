2026. április 7. kedd
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen résztvevõk Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke országjárásának békéscsabai állomásán, a Szent István téren 2026. március 29-én.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Ezzel fordulnak rá a pártok a kampányfinisre

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Egy nagy, utolsó rohamra készülnek a pártok: vasárnap választás. Öt párt, két nagy rivális és számos üzenet.

A Fidesz–KDNP kampányának három főszereplője Orbán Viktor kormányfő és két tárcavezetője, Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, illetve Lázár János építési és közlekedési miniszter. Ők azzal az üzenettel fordulnak be a célegyenesbe, hogy fő riválisuk, a Tisza ukránbarát és háborúpárti. „Adósrabszolgaságba fognak bennünket szorítani, ha Magyarországon ukránbarát alakul” – figyelmeztetett egy korábbi kampánygyűlésén a miniszterelnök.

A Tisza Párt elnöke, Magyar Péter várhatóan a kampány utolsó napjaiban is cáfolni fogja, hogy pártja ukránbarát és háborúpárti. Az elnök fő üzenete az ország működőképességének visszaállítása és a korrupció megszüntetése. Sokat beszél a vidékiekhez, a fiatalokhoz, a nőkhöz és a Fidesz-szavazókhoz. Céljai már a rendszerváltás és a kétharmad. „Kétharmados felhatalmazással sokkal gyorsabban, könnyebben, kevesebb jogászkodással tudjuk ezt a hálót, ezt a polipot, ami beszövi a nemzet egész testét, szétszakítani” – fogalmazott nemrégiben.

A Demokratikus Koalíció azzal érvel maga mellett, hogy ha nem jutnak be az Országgyűlésbe, akkor a Fidesz összefog a Mi Hazánk Mozgalommal. A DK listavezetője, Dobrev Klára pártelnök korábban emlékeztetett: „A parlamenti többség választja meg a miniszterelnököt; könnyen előfordulhat, hogy hiába van esetleg több képviselője a Tiszának, a Fidesz és a Mi Hazánk összefog, és ismét Orbán Viktor lesz a miniszterelnök.”

A Mi Hazánk Mozgalom rendpárti ígéretekkel próbálja „magához édesgetni” a szavazókat, de Toroczkai László listavezetőnek még az utolsó napokban is bizonygatnia kell majd, hogy nem készül koalícióra a Fidesszel. „Hogyha mi a mérleg nyelve leszünk, annak nagyon fogok örülni, mert az azt jelenti, hogy szinte mindent megvalósítottunk, amit szerettünk volna a programunkból. Ami még ennél is fontosabb, hogy nem lesz senkinek kétharmados többsége” – jelentette ki korábban az InfoRádió Aréna című műsorában.

A Magyar Kétfarkú Kutyapárt elsősorban listán kér szavazatokat. Olyannyira, hogy három egyéni jelöltjét visszaléptette a Tisza javára. Ezt egyébként néhány jelölt esetében megtette a DK is, míg az úgynevezett óellenzék derékhada, az MSZP, a Párbeszéd, az LMP és a Momentum pedig eleve el sem indult a választáson a kormányváltás érdekében.

Mit jelent J. D. Vance alelnök budapesti látogatása az amerikai–magyar kapcsolatokra nézve?
Budapestre érkezett J. D. Vance amerikai alelnök, aki még indulás előtt Amerikában a reptéren azt mondta: „alig várom, hogy találkozzak jó barátunkkal, Viktorral!” . Csizmazia Gábor Amerika-szakértő szerint várhatóan folytatódnak a technológiai, gazdasági és energetikai együttműködésről szóló egyeztetések, és diplomáciai szempontból is jelentősnek mondható a látogatás. Az iráni helyzet érdemi változásáról is beszélt.
 

Oroszország ajándékba kapta az ukrajnai háború költségeit az iráni háború miatt – számok

Komoly gazdasági hasznot hoz Oroszországnak az iráni háború és a Hormuzi-szoros blokkolása miatti olajár-emelkedés, az uráli típusú olaj már drágább, mint a Brent – mondta az InfoRádió GeoTrendek című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alalapítvány igazgatója.
 

Nagyot erősödött a forint a tegnapi nap folyamán, az iráni háborúról érkező hírek hatására. Az euró jegyzése a 385 körüli szintről 382 alá csökkent, míg a dollár árfolyama a 330-as szint felé közelít. A mai nap folyamán a közel-keleti konfliktus mellett az európai szolgáltatószektor beszerzésimenedzser-indexei és az amerikai munkaerőpiaci adatok szabhatnak irányt a devizapiacoknak, de a befektetők már egyre inkább a vasárnap esedékes parlamenti választásokra készülnek.

Kínában egyelőre még visszafogott a mesterséges intelligencia munkaerőpiaci hatása.

Trump - who has set a deadline of 20:00 on Tuesday (ET) for Iran to reopen the Strait of Hormuz - says "the entire country can be taken out in one night".

