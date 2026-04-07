ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.83
usd:
331.28
bux:
125472.22
2026. április 7. kedd Herman
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A kormány felújítja a Gubacsi híd vasúti részét és valamennyi HÉV-vonalat, amelyekre 54 új szerelvényt is beszerez. Ezt a keddi, csepeli Lázárinfón jelentette be az építési és közlekedési miniszter.
Nyitókép: Lázár János/Facebook

A „csendes többség nevében” kampányol a hajrában Lázár János

Infostart / InfoRádió - Herczeg Zsolt

Naponta négy-öt lakossági fórumot tart Lázár János építési és közlekedési miniszter a választási kampány utolsó hetében. A fideszes politikus szerint a csendes többség a kormánypártok oldalán áll.

Berettyóújfaluban, Létavértesen, Nyírbogáton, Sajószentpéteren és Hangonyban kezdte meg a hajrát Lázár János, a Fidesz-KDNP választási kampányának egyik főszereplője.

Az építési és közlekedési miniszter fórumait összeállításunk elkészítéséig az eddigiekkel ellentétben valamiért nem közvetítették élőben a Facebookon. A tárcavezető csak egy rövid videót tett közzé, amelyben arról beszél, hogy Berettyóújfaluban beszállt a helyi fideszes jelölt, Vitányi István telefonos kampányába.

„Nagyon tanulságos volt, egy idős ember a telefonban elmondta nekem, hogy az unokája le akarja beszélni arról, hogy elmenjen szavazni, sőt megpróbálta elvenni a személyi igazolványát, de semmiképpen nem fogja hagyni, mert mindenképpen a Fideszre akar szavazni. Úgy látszik, hogy éles küzdelem van, itt csatasorba állt mindenki mindenkivel szemben. A legjobb az volna, ha a családon belül nem lennének viták.”

A húsvéti hétvégén Lázár János azzal kampányolt, hogy a Tisza Párt győzelme esetén drágább lenne az üzemanyag.

„Ezen a hétvégén mindenki 595 forintért veszi a benzint és 615 forintért a gázolajat. Ha a Tisza Párt és Magyar Péter terve bejön, akkor a védett árnak »kampó«, 8-900 forint lesz a gázolaj, az olcsó gáz a háztartások számára megszűnik, sőt privatizálnak és energiaadót fognak bevezetni. Ez a választások tétje. Mindenki beszéljen erről a szeretteivel, a barátaival és az ismerőseivel. A tét a magyarok biztonsága és a magyarok pénze, mindenki a saját pénzét és a saját jövőjét kockáztatja, ha Magyar Péterre szavaz.”

A miniszter másik fő mondanivalója a fórumain az, hogy a Tisza Párt lehetővé tenné Ukrajna uniós tagságát, amely végzetes következménnyel járna Magyarország számára, illetve gyakran szóba hozza az „aranykonvoj” ügyét is.

„Ukrajna EU-s tagsága háborús helyzetet jelentene, és veszélyeztetné minden magyar egzisztenciáját, szervezett bűnözés, korrupció, drog, 800 ezer fegyver van kint az ukrán civil lakosságnál, ha ez bejöhet az Európai Unióba korlátok nélkül, nem beszélve a gazdasági hatásokról – élelmiszer-gazdaság, ipar, energiapiac –, akkor minden magyar fizetni fogja Ukrajna EU-s tagságának az árát, amit mi nem akarunk. Dollármilliárdok és eurómilliárdok kerülnek szóba, és olyan mennyiségű arany, ami egészen felfoghatatlan. Ez azt mutatja, hogy ez valamiféle titkos, semmiféleképpen nem legális akciót finanszírozott.”

A Fidesz központi üzenete a mozgósítás hetében az, hogy a párt szavazóinak egy része sokáig rejtőzködik, vasárnap azonban bemennek a szavazófülkékbe, és Orbán Viktorékra voksolnak, bebizonyítva, hogy ők alkotják a csendes többséget.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Belföld    A „csendes többség nevében" kampányol a hajrában Lázár János

lázár jános

fidesz

kampány

választás 2026

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
inforadio
ARÉNA
2026.04.07. kedd, 18:00
Schiffer András
ügyvéd, volt országgyűlési képviselő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Irán teljes elpusztítása következhet, ha nem állapodik meg Teherán Washingtonnal ma a háború lezárásáról - mondta Donald Trump amerikai elnök tegnap esti beszédében. Amerika az elnök terve szerint erőműveket és hidakat bombázna, Izrael a vasúthálózatot vette célba. A forradalmi gárda "alaptalannak" nevezte Trump fenyegetőzését, közben Teherán a szunnita olajállamoktól kér közbenjárást - Irán pakisztáni követe viszont pozitívan nyilatkozott a várható fejleményekről. Irán reggel ismét Izraelt, Szaúd-Arábiát, Bahreint és Jordániát támadta, emellett lövöldözés volt az isztambuli izraeli konzulátus körül is. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború keddi fejleményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egykori csárdából lett luxusvilla keresi új tulajdonosát a Balatonnál: eladó a balatonalmádi Villa Aurora.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Trump says "something revolutionarily wonderful can happen" before his deadline of 20:00 on Tuesday (EDT) for Iran to reopen the Strait of Hormuz.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. április 7. 14:10
A tanyákra koncentrálna most az agrártárca
2026. április 7. 13:49
J. D. Vance Orbán Viktornál – Négy területen folytatódik tovább az együttműködés
×
×