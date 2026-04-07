A „csendes többség nevében” kampányol a hajrában Lázár János

Berettyóújfaluban, Létavértesen, Nyírbogáton, Sajószentpéteren és Hangonyban kezdte meg a hajrát Lázár János, a Fidesz-KDNP választási kampányának egyik főszereplője.

Az építési és közlekedési miniszter fórumait összeállításunk elkészítéséig az eddigiekkel ellentétben valamiért nem közvetítették élőben a Facebookon. A tárcavezető csak egy rövid videót tett közzé, amelyben arról beszél, hogy Berettyóújfaluban beszállt a helyi fideszes jelölt, Vitányi István telefonos kampányába.

„Nagyon tanulságos volt, egy idős ember a telefonban elmondta nekem, hogy az unokája le akarja beszélni arról, hogy elmenjen szavazni, sőt megpróbálta elvenni a személyi igazolványát, de semmiképpen nem fogja hagyni, mert mindenképpen a Fideszre akar szavazni. Úgy látszik, hogy éles küzdelem van, itt csatasorba állt mindenki mindenkivel szemben. A legjobb az volna, ha a családon belül nem lennének viták.”

A húsvéti hétvégén Lázár János azzal kampányolt, hogy a Tisza Párt győzelme esetén drágább lenne az üzemanyag.

„Ezen a hétvégén mindenki 595 forintért veszi a benzint és 615 forintért a gázolajat. Ha a Tisza Párt és Magyar Péter terve bejön, akkor a védett árnak »kampó«, 8-900 forint lesz a gázolaj, az olcsó gáz a háztartások számára megszűnik, sőt privatizálnak és energiaadót fognak bevezetni. Ez a választások tétje. Mindenki beszéljen erről a szeretteivel, a barátaival és az ismerőseivel. A tét a magyarok biztonsága és a magyarok pénze, mindenki a saját pénzét és a saját jövőjét kockáztatja, ha Magyar Péterre szavaz.”

A miniszter másik fő mondanivalója a fórumain az, hogy a Tisza Párt lehetővé tenné Ukrajna uniós tagságát, amely végzetes következménnyel járna Magyarország számára, illetve gyakran szóba hozza az „aranykonvoj” ügyét is.

„Ukrajna EU-s tagsága háborús helyzetet jelentene, és veszélyeztetné minden magyar egzisztenciáját, szervezett bűnözés, korrupció, drog, 800 ezer fegyver van kint az ukrán civil lakosságnál, ha ez bejöhet az Európai Unióba korlátok nélkül, nem beszélve a gazdasági hatásokról – élelmiszer-gazdaság, ipar, energiapiac –, akkor minden magyar fizetni fogja Ukrajna EU-s tagságának az árát, amit mi nem akarunk. Dollármilliárdok és eurómilliárdok kerülnek szóba, és olyan mennyiségű arany, ami egészen felfoghatatlan. Ez azt mutatja, hogy ez valamiféle titkos, semmiféleképpen nem legális akciót finanszírozott.”

A Fidesz központi üzenete a mozgósítás hetében az, hogy a párt szavazóinak egy része sokáig rejtőzködik, vasárnap azonban bemennek a szavazófülkékbe, és Orbán Viktorékra voksolnak, bebizonyítva, hogy ők alkotják a csendes többséget.