Kedd délután komoly változások lesznek Budapest közlekedésében

A Puskás Arénában sorra kerülő Magyarország-Görögország labdarúgó-mérkőzés miatt kedd délutántól sűrítik a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos járatait, a stadion környékén lezárások lesznek, korlátozzák a parkolást és változik egyes buszok, trolibuszok forgalmi rendje – tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Azt kérik, hogy a szurkolók közösségi közlekedéssel közelítsék meg a helyszínt.

Az arénába a Dózsa György út felől és a Stefánia út felől lehet belépni. A létesítmény gyalog nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló idő alatt a Keleti pályaudvartól, a Verseny utcán át is megközelíthető.

Lezárják várhatóan kedd 16 és 22 óra között a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságban és az Istvánmezei utat. A mérkőzés után körülbelül egy órára lezárják a Stefánia utat is a Hungária körút és a Thököly út között.

A lezárások miatt változik a 30-as autóbusz, a 75-ös és a 77-es trolibusz forgalmi rendje – közölte a BKK.