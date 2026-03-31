ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.04
usd:
336.46
bux:
121722.86
2026. március 31. kedd Árpád
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Marco Rossi, a magyar válogatott szövetségi kapitánya sajtótájékoztatót tart, miután csapata 3-2-re kikapott Írországtól a Puskás Arénában játszott labdarúgó világbajnoki selejtezõ mérkõzésen 2025. november 16-án.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert

Kedd délután komoly változások lesznek Budapest közlekedésében

Infostart

Változik a közlekedés rendje a Puskás Aréna környékén kedd délutántól a magyar-görög focimeccs miatt.

A Puskás Arénában sorra kerülő Magyarország-Görögország labdarúgó-mérkőzés miatt kedd délutántól sűrítik a 2-es és a 4-es metró, valamint az 1-es villamos járatait, a stadion környékén lezárások lesznek, korlátozzák a parkolást és változik egyes buszok, trolibuszok forgalmi rendje – tudatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK).

Azt kérik, hogy a szurkolók közösségi közlekedéssel közelítsék meg a helyszínt.

Az arénába a Dózsa György út felől és a Stefánia út felől lehet belépni. A létesítmény gyalog nemcsak a Puskás Ferenc Stadion metróállomástól, hanem hasonló idő alatt a Keleti pályaudvartól, a Verseny utcán át is megközelíthető.

Lezárják várhatóan kedd 16 és 22 óra között a Dózsa György utat a Thököly út és a Kerepesi út között, az Ifjúság útját a Dózsa György út és a Stefánia út között, a Verseny utcát teljes hosszúságban és az Istvánmezei utat. A mérkőzés után körülbelül egy órára lezárják a Stefánia utat is a Hungária körút és a Thököly út között.

A lezárások miatt változik a 30-as autóbusz, a 75-ös és a 77-es trolibusz forgalmi rendje – közölte a BKK.

Kezdőlap    Belföld    Kedd délután komoly változások lesznek Budapest közlekedésében

budapest

közlekedés

puskás aréna

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Donald Trump: „elvehetném az iráni olajat” – miért fontos a Harg-sziget?

„Őszintén szólva, a legszívesebben rátenném a kezem az iráni olajra, de néhány ostoba ember otthon azt kérdezi, hogy mi értelme lenne? De ők ostobák" – nyilatkozta az amerikai elnök a Financial Times lapnak. A kulcsfontosságú Harg-sziget megszállása lehet a következő amerikai lépés – az amerikai deszantosok már készenlétben állnak.
 

Üzemanyag: így pánikolt be a világ

Donald Trump már úgy is abbahagyná a háborút, hogy zárva marad a Hormuzi-szoros

Olaj, gáz? – Más fontos nyersanyagok is a Közel-Keleten rekednek most

Dróntalálat ért egy Dubajban horgonyzó tankhajót

Robbanások Jeruzsálemben és Teheránban

Teherán vámot szedne a Hormuzi-szorosban

VIDEÓ
A Kutyapárt már régen nem viccpárt. Nagy Dávid, Inforádió, Aréna
Csatatér - Budapest főváros, 12. számú egyéni választókerület
Az életben vannak gátlásaim, de a színpadon nincsenek. Nagy-Kálózy Eszter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.31. kedd, 18:00
Dobrev Klára
a Demokratikus Koalíció elnöke, a párt választási listavezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Dubajnál horgonyzó tankerhajót ért támadás, amerikai katonák érkeztek a Közel-Keletre – Híreink az iráni háborúról kedden

Valószínűleg iráni dróntámadás ért egy Dubaj közelében horgonyzó tankerhajót. A támadás után tűz ütött ki, amelyet sikerült eloltani, de mivel a hajó tele volt kőolajjal, félő, hogy olajszivárgás lesz. Az Egyesült Államok elit és legendás 82. légideszant-hadosztályának több ezer katonája megérkezett a Közel-Keletre. Eközben Donald Trump elnök az Irán elleni háború következő lépéseit mérlegeli, beleértve a szárazföldi erők esetleges bevetését is iráni területen. Cikkünk folyamatosan frissül az iráni háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Brutális eladási hullám rázta meg a magyar tőzsdét: rengeteg pénz forog kockán, üzent a 4iG és az Opus

A vállalatok szerint a fundamentumok változatlanul erősek, így a mostani pánikhangulat elsősorban piaci reakció lehet, nem pedig valós értékromlás.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Netanyahu says military aims in Iran 'beyond halfway' complete, as Kuwaiti oil tanker hit in Dubai

Meanwhile, attacks continue in Iran, Lebanon, and across the region - with a refinery in Israel set on fire by debris from an intercepted missile.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 31. 11:04
Lehallgatták Szijjártó Pétert, a miniszter reagált a hangfelvételre
2026. március 31. 10:54
Megszólalt a rendőrség: ez történhet, ha megzavarnak egy választási gyűlést
×
×