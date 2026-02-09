ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 9. hétfő
A tervek szerint már tavasszal birtokba vehetik a gyalogosok és biciklisek az M7 felett átívelő új hidat a Velencei-tó mellett.
Nyitókép: MKIF

Bringások álma válik valóra a Velencei-tónál – képek

Infostart

Célegyenesben az új gyalogos és kerékpáros híd építése Velencénél – számolt be a közösségi oldalán az MKIF.

A tervek szerint már tavasszal birtokba vehetik a gyalogosok és biciklisek az M7 felett átívelő új hidat a Velencei-tó mellett.

Az autópályakezelő munkatársai a következő napokban elvégzik a hídvilágítás villanyszerelési munkáit, továbbá a rézsűkúp burkolását, majd ezt követően – a technológiai előírásoknak megfelelő hőmérsékleti feltételek teljesülése esetén – sor kerül a pályalemez sókorrózió elleni védőbevonatának elkészítésére.

A híd környezetének rendezése is folyamatos: új utcabútorok kerülnek ki, növényzetet telepítenek a következő hónapokban – teszik hozzá.

A februárra tervezett próbaterhelést követően elkezdődhet a híd műszaki átadása, majd a forgalomba helyezése is.

A híd környezetében az M7-es autópályán csak a Balaton felé vezető oldalon kell forgalomkorlátozásra számítani, itt jelenleg egy rövid szakaszon 80 km/h sebességkorlátozás van érvényben.

A régi híd bontása csak az új híd forgalomba helyezése után kezdődik, várhatóan májusban – zárul a bejegyezés.

Kezdőlap    Belföld    Bringások álma válik valóra a Velencei-tónál – képek

híd

kerékpár

velence

m7-es autópálya

inforadio
ARÉNA
2026.02.09. hétfő, 18:00
Salát Gergely
sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa
×