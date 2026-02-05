ARÉNA - PODCASTOK
2026. február 5. csütörtök
Az idén márciusban megkezdõdött, a magyarországi Dunakiliti és a szlovákiai Doborgaz között épülõ gyalogos-kerékpáros Duna-híd kivitelezési munkálatai Dunakilitinél 2023. június 8-án. A tervek szerint 2024-ben elkészülõ híd összeköti majd a szlovák oldali Kis-Csallóköz szigetet a magyar oldali Szigetközzel, és részévé válik az Euro Velo 6 kerékpáros útvonalnak.
Nyitókép: MTI/Krizsán Csaba

Még idén új híd kötheti össze a Duna két partját

Infostart

Magyar és szlovák források bevonásával folytatódik a Dunakiliti és Doborgaz közötti, gyalogosoknak és kerékpárosoknak tervezett Duna-híd építése. A beruházás új lendületet kapott, így a Szigetköz és a Csallóköz közötti közvetlen kapcsolat kiépítése a mederhíd kivitelezésénél következik.

A beruházás kivitelezése mindkét oldalon újabb szakaszba lépett, miután magyar és szlovák részről is sikerült biztosítani a szükséges többletforrásokat. A híd elsősorban a helyi lakosok mindennapi közlekedését könnyíti meg, de stratégiai jelentőséggel bír a regionális turizmus szempontjából is.

A Kisalföld beszámolója szerint a projekt megszünteti a települések eddigi elszigeteltségét, közvetlen összeköttetést teremtve a határ két oldala között.

A két ország kormánya 2018 decemberében írta alá a megállapodást, amely 2019 májusában lépett hatályba. Az eredeti tervek szerint a híd 2023 végére készült volna el, ám a munkálatok többször is elakadtak. A támogatási szerződést 2024 júniusában módosították, az új befejezési határidő 2027. február 15 lett.

A magyar oldalon már korábban elkészült az öt hídpillér, valamint a duzzasztómű és a híd közötti, mintegy 506 méteres gyalog- és kerékpárút több eleme,

például a fagyvédő réteg és a vízelvezető árok. A közös mederhíd kivitelezésére vonatkozó közbeszerzést a szlovák fél bonyolította le, az új vállalkozói szerződést 2025 májusában írták alá a korábbi eljárások elhúzódása után.

A mederhíd műszaki terveit 2025 októberében nyújtották be, és novemberben meg is kapták a szükséges hatósági jóváhagyást a Budapest Fővárosi Kormányhivataltól. A szlovák oldalon a cölöpözési munkák már megkezdődtek a 8-9. támaszoknál.

A hídfő és a kapcsolódó munkaterületek átadás-átvétele 2024-ben megtörtént mindkét oldalon. A kivitelezést a szlovák partner által kijelölt vezető mérnök felügyeli.

A beruházók szerint a híd – ha minden a tervek szerint halad – még az idei év végére elkészülhet.

Dunakiliti polgármestere, Kovács Andorné pozitívan értékelte a fejleményeket a lapnak: örömét fejezte ki amiatt, hogy a híd lehetővé teszi a szomszédos szlovákiai településekkel való könnyebb kapcsolattartást, várhatóan növeli a turizmust és a helyi bevételeket.

Kiemelte ugyanakkor, hogy a híd igazi hasznát csak akkor fejti ki, ha a kerékpárút is kiépül Mosonmagyaróvár felé – erre már létezik terv, forrás azonban még nem áll rendelkezésre. Rajka irányába szintén folyamatban vannak a tervezési munkák a Versenyképes járások program keretében. A polgármester szerint a híd nemcsak országokat és embereket, hanem kultúrákat is összeköt, hozzájárulva a térség fejlődéséhez és erősödéséhez.

(Nyitóképünkön: A magyarországi Dunakiliti és a szlovákiai Doborgaz között épülő gyalogos-kerékpáros Duna-híd kivitelezési munkálatai Dunakilitinél 2023. június 8-án.)

MPs back plan to release Mandelson files after Labour anger forces climbdown

MPs back plan to release Mandelson files after Labour anger forces climbdown

The PM is forced to back down over a plan to withhold some documents about the ex-minister's appointment as US ambassador.

