2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
Közeli kép egy ollóról.
Nyitókép: Pixabay

Összeollózott magának másfél milliót, meglett az eredménye

Infostart

A nő egy Hajdú-Bihar vármegyei postán a bankjegytasakból lopott el másfél millió forintot, tettéért a bíróságon kell felelnie.

A vádirat szerint az elkövető 2022 decembere óta dolgozott egy Hajdú-Bihar vármegyei település postáján. 2023. szeptember 5-én, reggel a postára biztonsági bankjegytasakban érkezett 2.350.000 forint készpénz, amit a vádlott bontott ki.

A nő ollóval kivágta a bankjegytasakot, és abból elvett 150 darab 10.000 forint címletű, összesen másfél millió forint értékű bankjegyet, majd 50 darab 10.000 forintos címletű bankjegyre rátett egy „50 darab” feliratú kötegelő szalagot, és a pénzköteget visszatette a biztonsági tasakba, hogy azt a látszatot keltse, mintha eleve az ellopott összeggel kevesebb pénzt küldtek volna – írja a 24.hu a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség tájékoztatása alapján.

A vádlott ezután telefonon bejelentést tett a posta főfelügyeletére, ahol valótlanul azt állította, hogy a postára nem érkezett meg 150 darab tízezer forintos bankjegy.

A nő az ellopott összeget hazavitte, és saját céljaira fordította, így a társaságnak okozott kár nem térült meg, ezért a sértett a Berettyóújfalui Rendőrkapitányság nyomozása során kérte annak megfizetését.

A Berettyóújfalui Járási Ügyészség az elkövetést tagadó nőt nagyobb értékre elkövetett sikkasztás bűntettével vádolja. Vádiratában indítványozta, hogy a Berettyóújfalui Járásbíróság az ügyiratok alapján hozzon büntetővégzést, a vádlottal szemben felfüggesztett börtönbüntetést szabjon ki, és kötelezze a sértett kárának megfizetésére.

