2026. január 30. péntek Martina
Lepecsételik a szavazólapot a magyarországi országgyűlési választáson és gyermekvédelmi népszavazáson Magyarország csíkszeredai főkonzulátusán 2022. április 3-án.
Nyitókép: MTI/Veres Nándor

Kiderült a Tisza-politikus eredeti neve

Infostart

Bódis Kriszta hivatalosan is felveszi az alkotói nevét.

Bódis Kriszta néven indul majd a Tisza párt színeiben az áprilisi választáson a szociális szakember és író – közölte a telex.hu.

A lap azután kereste meg a képviselőjelöltet, hogy a Magyar Nemzet felvetette: Bódis Kriszta törvényt sértene, ha az írói álnevén indulna a választáson, mert a hivatalos dokumentumaiban továbbra is Horváth Krisztinaként szerepel a neve.

Bódis Budapest 2-es számú választókerületében indulhat áprilisban az országgyűlési választásokon, ahol többek között a fideszes Dr. Ferencz Orsolyával mérkőzhet majd - emlékeztet a 24.hu.

