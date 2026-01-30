Kiderült a Tisza-politikus eredeti neve

Bódis Kriszta néven indul majd a Tisza párt színeiben az áprilisi választáson a szociális szakember és író – közölte a telex.hu.

A lap azután kereste meg a képviselőjelöltet, hogy a Magyar Nemzet felvetette: Bódis Kriszta törvényt sértene, ha az írói álnevén indulna a választáson, mert a hivatalos dokumentumaiban továbbra is Horváth Krisztinaként szerepel a neve.

Bódis Budapest 2-es számú választókerületében indulhat áprilisban az országgyűlési választásokon, ahol többek között a fideszes Dr. Ferencz Orsolyával mérkőzhet majd - emlékeztet a 24.hu.