2026. január 13. kedd Veronika
Nyitókép: Facebook/OVF

Bőven van dolga a jégtörőnek a Dunán – látványos légi videó

Infostart

A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú kikötőtől jelentkezett az OVF.

A vízügy a téli, jeges időszakban is folyamatosan biztosítja a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú kikötő hajóállásainak megközelíthetőségét – tudósított munkájáról az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Mint írták, a kikötőben nincs áramlás, ezért nemcsak hogy hamar jegesedés indult, hanem a területen összefüggő jégfelület kezdett kialakulni, ezért volt szükség a jégtörésre. A Duna jegesedését figyelembe véve, amíg a folyó hajózható, a kikötő megközelítését az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Neptun jégtörő hajó szükség szerinti bevetésével biztosítja.

Ha a videó nem jelenik meg alább, ide kattintva lehet megnézni.

2026. január 13. 13:42
