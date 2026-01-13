Bőven van dolga a jégtörőnek a Dunán – látványos légi videó

A vízügy a téli, jeges időszakban is folyamatosan biztosítja a Győr-Gönyű Országos Közforgalmú kikötő hajóállásainak megközelíthetőségét – tudósított munkájáról az Országos Vízügyi Főigazgatóság.

Mint írták, a kikötőben nincs áramlás, ezért nemcsak hogy hamar jegesedés indult, hanem a területen összefüggő jégfelület kezdett kialakulni, ezért volt szükség a jégtörésre. A Duna jegesedését figyelembe véve, amíg a folyó hajózható, a kikötő megközelítését az Észak-dunántúli Vízügyi Igazgatóság a Neptun jégtörő hajó szükség szerinti bevetésével biztosítja.

Ha a videó nem jelenik meg alább, ide kattintva lehet megnézni.