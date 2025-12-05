Mesterterv: megvan az ősz győztese, Magyar Péter selyemzsinórt kapott

Pénteken újra képernyőn a Mesterterv, ahol Kereki Gergő, a Mandiner.hu főszerkesztője ezúttal is Mráz Ágoston Sámuellel, a Nézőpont Intézet vezetőjével és G. Fodor Gáborral, a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatójával elemzi a hét legfontosabb politikai eseményeit. Véget ért az őszi szezon, és a tél beköszöntével a magyar politikai térkép is látványosan átrendeződni látszik.

A műsor középpontjában ezúttal a Orbán Viktor washingtoni és moszkvai útja, a 14. havi nyugdíj bejelentése és a minimálbér emelése, a Tisza Párt kiszivárgott megszorító csomagja áll, valamint hogy a Medián és a 21 Kutatóközpont friss adatai alapján a Tisza korábbi, toronymagas előnye olvad, és még azok a kutatók is visszaesést mérnek, akik korábban stabil vezetést mutattak Magyar Péter pártjának.

A műsorban a szakértők arra keresik a választ, vajon ez már a selyemzsinór Magyar Péternek, vagy csupán egy taktikai törésvonal. Szót ejtenek továbbá Török Gábor újabb megfejtéséről is, aki szerint a Fidesz hibázhat azzal, hogy túl nagy hangsúlyt fektet a kiszivárgott csomag kommunikációjára.

A teljes adás megtekinthető a Mandiner YouTube-csatornáján.