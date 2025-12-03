ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Meglepő, mi okozta több száz gyerek tömeges ételmérgezését Budapesten

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Egy „szennyezett” főzőkonyhából származó nyers élelmiszer okozhatta, norovírus terjedt el, de azt nem közölték, milyen nyers élelmiszerről és milyen jellegű szennyezésről van szó. Lezárult a november 6-án a budapesti XIII. kerületi, közel 600 embert érintő megbetegedéssorozat hatósági vizsgálata.

„A hatósági, laboratóriumi és élelmiszer-biztonsági vizsgálatok kimutatták, hogy a járványt Norovírus, a calicivírusok családjába tartozó kórokozó okozta. A vírus feltételezhetően nyers élelmiszer útján került a közétkeztetésbe, a fertőzés terjedése tipikus közösségi mintázatot mutatott” – közölte honlapján a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.

Az esettel kapcsolatban a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Budapest Főváros Kormányhivatala és a Pest Vármegyei Kormányhivatal azonnal, összehangoltan lépett fel. Az alapanyagoktól a technológiai folyamatokon át a konyhai környezetig és a személyi higiénés feltételekig mindent átfogóan ellenőriztek.

A laboratóriumi vizsgálatok feltárták, hogy

a konyhai dolgozók és a betegek mintáiban azonos Norovírus-törzs (GII.4 Sydney variáns) volt jelen. Ez alátámasztja az ellátási láncban élelmiszer közvetítésével történő terjedést. A járvány során 19 tálalókonyha volt érintett, és összesen 594 fő betegedett meg, köztük 541 óvodás és 53 intézményi dolgozó.

A leggyakoribb tünetek a hasmenés, hányás, hasi görcs, láz, fejfájás és levertség voltak. Minden beteg rövid időn belül teljesen felépült.

A nyers alapanyag és a főtt étel minták eredményei mutattak a mikrobiológiai vizsgálatok során kisebb eltéréseket (staphylococcus és Bacillus cereus baktériumok jelenlétét), a betegek vizsgálati eredményeivel összevetve ez nem indokolta a tömeges megbetegedést.

A feltárt konyhai és személyi higiéniai hiányosságok, a főzőkonyha laboratóriumi vizsgálatokkal is igazolt szennyezettsége hozzájárulhattak a vírus terjedéséhez.

A hatóságok azonnal intézkedtek; egy főzőkonyha tevékenységét felfüggesztették, nagytakarítást és teljes körű fertőtlenítést, a dolgozók soron kívüli higiéniai oktatását, valamint az óvodákban folyamatos fertőtlenítést rendeltek el, és minden étkeztetési folyamatot ellenőriztek. Az érintett konyha csak a takarítás, fertőtlenítés hatékonyságát igazoló laboratóriumi vizsgálati eredménnyel és a dolgozók negatív mintái után nyithat újra.

A hatóságok a konyhák üzemeltetőjével szemben eljárást indítottak.

Kezdőlap    Belföld    Meglepő, mi okozta több száz gyerek tömeges ételmérgezését Budapesten

