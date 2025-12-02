ARÉNA - PODCASTOK
A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök a digitális polgári körök által szervezett elsõ háborúellenes gyûlésen a gyõri Olimpiai Sportpark Multicsarnokában 2025. november 15-én.
Nyitókép: Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Fischer Zoltán

Orbán Viktor: megjelent a Tisza megszorító csomagja

Infostart

A miniszterelnök ismét beszállt a politikai vitába, ami egy intézkedéscsomagról zajlik.

Megjelent a Tisza megszorító csomagja. Mind a 600 oldal. „Egy jó dolgot találtam benne: hogy csak papíron létezik. Ha rajtunk múlik, ott is marad” – közölte a miniszterelnök a Facebook-oldalán arra utalva, hogy az Index nyilvánosságra hozott több dokumentumot azt állítva, hogy azok a Tisza Párttól származnak. Magyar Péterék tagadták, hogy ezek az ő terveik lennének.

Orbán Viktor úgy értékelt, hogy minden elemében baloldali megszorító csomagról van szó.

„Nem is csoda. Ha egy politikai pártnak baloldali szakértők dolgoznak, ha egy pártot baloldali színészek és zenészek támogatnak, ha egy párt legfontosabb támasza a baloldali sajtó és a brüsszeli balos politikai elit, az nem tud más politikát csinálni, mint baloldalit” – fogalmazott. Hozzátette, hogy ha egy párt baloldali, akkor jönnek az adóemelések, a progresszív adó, a vállalatok megsarcolása és a vagyonvizsgálatok; 1300 milliárd a magyar családoktól, és 3700 milliárd a magyar vállalkozóktól.

„Jövő áprilisig sok teendőnk van még. Például az, hogy ezt a 600 oldalt visszaküldjük oda, ahova való: a magyar történelem balos szemétdombjára” – írta Orbán Viktor.

megszorítás

politika

tervek

magyar péter

tisza párt

