Nyitókép: magyarepitok.hu

„Béke” – üzeni a veszélyes budakalászi EuroVelo 6 bringaútszakasszal kapcsolatban az államtitkárság

Infostart / InfoRádió - Szabó S. Gergő

Rövid távon a kerékpárosok, a gyalogosok és az ott élők békés együttélése segítheti a budakalászi Duna-parton haladó kerékpárúton kialakult problémák megoldását – vélekedett Madarász-Losonczy Bálint, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Aktív Mobilitási Főosztály vezetője.

Idáig hiányzott a kormányzati reakció az ország legfontosabb kerékpárútja, az EuroVelo 6 körül kialakult vitában.

Ismert, a Duna partján haladó kerékpárút budakalászi, ártéri szakaszával kapcsolatban 2019, vagyis a megépítés előtti idők óta javasolja a város, hogy ne ott vezessen, mert ebből csak konfliktus lesz, az idő pedig igazolta: a városnak igaza volt. A városvezetés azok után, hogy november elején ismeretlenek szétverték a budakalászi szakasz mentén felépített Manófalva természetes mesevilágot – és egyébként is napi szintűek a verbális és tevőleges inzultusok a vonalat használó gyalogosok, kutyasétáltatók, kerékpárosok, futók és egy rövid szakaszon autósok között –, ismét asztalra tette a problémát, alternatív útvonaljavaslatokkal előállva, valamint szorgalmazva, hogy az államtitkárság hallgassa meg a helyhatóságok véleményét a helyzet rendezésével kapcsolatos feladatai elvégzéséhez.

Az InfoRádiónak nyilatkozva Madarász-Losonczy Bálint, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium Aktív Mobilitási Főosztály vezetője felidézte, öt éve, amikor uniós forrásból kerékpárútként megépült az ártéri vonal az EuroVelo 6 részeként, már akkor is volt ott kerékpárút, csak 2020-ban újították meg.

„Valóban keskeny ez a kerékpárút, azért, mert ez egy fokozottan védett ártéri erdő, Natura 2000 terület védett fákkal és növényekkel, ezért az útvonal kialakításánál is arra törekedni kellett, hogy minél kevesebb fát kelljen kivágni, minél inkább meg tudjuk tartani ezt az érintetlen természeti környezetet, és egyébként ezért is épült térkőből ez a szakasz, hogy ne kelljen aszfaltot használni, az nagyobb környezeti beavatkozást jelentett volna. Tehát ez egy kerékpárút, ami nem azt jelenti, hogy tilos a gyalogosok számára használni, de fontos tisztázni, hogy a kerékpáros forgalom számára épült” – tisztázta.

Az pedig szerinte már az út érdeme, hogy olyan jól sikerült, hogy megnőtt rajta a forgalom, ezért van egyáltalán konfliktus; nem is egyedi eset ez, nemzetközi példák is vannak arra, hogy folyóparton, tóparton, attraktív környezetben vezető útvonalak nagyon népszerűek, és az egykor megépült szélesség nem elegendő valamennyi közlekedő számára.

Rövid távon tehát szerinte biztos, hogy az együttműködést kell erősíteni a közlekedők között, akár táblákkal, kommunikációs kampánnyal, hiszen nincs olyan azonnal kijelölhető vagy átadható alternatíva, ami ezt a problémát feloldaná.

„Hosszú távon lehet azon gondolkodni, hogy a nagy sebességű országúti kerékpárosok számára egy olyan alternatív útvonal jöjjön létre, ami számukra is megfelelő, tehát direkt, gyors, széles, jó minőségű, és akkor ők ezt fogják használni” – folytatta.

A kiinduló helyzet viszont szerinte mindenképpen az, hogy ez egy szép hely, ezért sokan megjelennek ott.

Hivatalosan a területfejlesztési tárcát elmondása szerint nem kereste még a város, de ettől még tudnak a problémáról.

A javaslatuk pedig az, hogy tovább erősítsék az együttélést, az alternatív utak megtalálása távlatilag lehetséges.

Amellett érvel tehát, hogy a kerékpárút maradjon, ahol van, hisz az EuroVelo 6 „a Duna-menti kerékpárút”, nem is kis lobbi és előkészítés útján jutottak odáig 2020-ban, hogy sikerüljön ezt ott kialakítani, nem is mondana le erről, hisz „a kerékpárosok nem a gyalogos konfliktusokat keresik, hanem a szép útvonalat”,

„ez kerékpárútnak épült”

– nyomatékosította.

Kommentálta Budakalász útvonaljavaslatait, de ezeket megcsinálni több éves folyamat.

Amikor kialakították ezt az útvonalat, tudták, hogy ez egy szép hely, és majd sokan jönnek erre, de a természethez sem akartak nagyon hozzányúlni, ezért született annak idején ez a megoldás. Azt belátja, hogy ekkora embertömegre, a gyalogos-kerékpáros „találkozások” ilyen magas számára nem számítottak.

