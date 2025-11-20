ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
382.19
usd:
331.41
bux:
107917.99
2025. november 20. csütörtök Jolán
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: magyarepitok.hu

Duna-parti bicikliút: állami feladat lenne a konfliktusos szakaszok rendezése, íme Budakalász érvei

Infostart / InfoRádió - Kalapos Mihály
ELŐZMÉNYEK

Forián-Szabó Gergely polgármester az InfoRádióban sürgette, hogy az illetékes államtitkárság vonja be az önkormányzatot a konfliktusos dunai ártéri bringaútszakasz helyzetének rendezésébe azzal, hogy 2019 után végre meghallgassa a helyieket arról, merre kéne igazából vezetnie az EuroVelo 6-nak.

Mint az Infostart Budakalász város hivatalos közlésére hivatkozva megírta, a település sürgeti az EuroVelo 6 Duna mentén haladó, rendkívül fontos kerékpárút nyomvonalának módosítását.

EuroVelo 6
EuroVelo 6

A kezdeményezés egyébként nem új, már 2019-ben figyelmeztetett a város arra, hogy a Lupa-tó és a Duna által határolt terület a közlekedők, a kutyasétáltatók, a futók és a Manóvár látogatói olyan forgalmi helyzetbe hozzák, hogy tenni kell valamit, a következő években pedig a félelmeket a valóság beigazolta, erre reagál Budakalász az EuroVelo 6 részleges terelésének javaslatával, javaslataival.

Azt Forián-Szabó Gergely polgármester sem kétli, hogy az egész térség legszebb szakasza éppen ez, egy kellemes, árnyékos ártéri erdő, közvetlenül a Duna mellett.

„A legproblematikusabb szakasz az üdülőterületi rész, sokan életvitelszerűen laknak is itt, közvetlenül a házak, kertkapuk előtt halad el a kerékpárút, különösen a gyorsan haladó kerékpárosokkal napi szintű a konfliktus. Ezen kívül itt vegyes használatú az út, nagyon sokan érkeznek a partra sétálni akár kutyával vagy gyermekekkel, ők is ezt az utat használják” – részletezte.

Az elterelési javaslat másik „lába”, hogy amint a Duna vízszintje egy kicsit is megemelkedik, mivel ez a szakasz az EuroVelo 6 legmélyebb pontja, azonnal le is kell zárni, ilyenkor évente akár több alkalommal is el kell terelni a kerékpárosokat másfelé.

A 2019-es figyelmeztetésekre akkor nem volt nyitottság, az akkor készülő kerékpárutas beruházás szerződéseit már megkötötték. Ezt követően, amikor ténylegesen látszódtak a konfliktusok, figyelmeztető táblákat helyeztek ki, forgalomlassító eszközök is kikerültek, ezek viszont nem hozták meg a várt eredményt. Ezt követően tették asztalra a három alternatív útvonaljavaslatot.

Alternatív útvonaljavaslatok Budakalászon az EuroVelo 6 kerékpárút vezetésére
Alternatív útvonaljavaslatok Budakalászon az EuroVelo 6 kerékpárút vezetésére

Az útvonaljavaslatok közül egy részlegesen fenntartja a konfliktusokat, de érdemben csökkenti, kettő viszont olyan, ami nagyrészt megoldaná a problémákat. ú

„A nyomvonal-kijelölésbe fontos, hogy az önkormányzatot is vonja be az állam, mi ebben konstruktívak vagyunk, és ezért is kerestük meg az illetékes államtitkárságot, hiszen ennek a szakasznak a kiépítése állami feladat" – hangsúlyozta Forián-Szabó Gergely.

Voltak már ugyan kisebb egyeztetések, de az ötletekhez sosem társult forrás, így a tárgyalások eddig meddőknek bizonyultak, ám az utóbbi időben még látványosabbak, még sűrűbbek a konfliktusok, Manófalvát is e hónap elején verték szét ezen a szakaszon, ezért sürgető – a polgármester megfogalmazása szerint – priorizálni ezt a feladatot.

Az ügyben az Aktív Magyarországért felelős államtitkárságot is kerestük.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Belföld    Duna-parti bicikliút: állami feladat lenne a konfliktusos szakaszok rendezése, íme Budakalász érvei

kerékpár

budakalász

eurovelo 6

forián-szabó gergely

manófalva

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Katonai Schengen: meg kell erősíteni az utakat, hidakat, fejleszteni kell a vasutat

Katonai Schengen: meg kell erősíteni az utakat, hidakat, fejleszteni kell a vasutat

Jelentősen javítaná elsősorban a kelet-európai uniós tagállamok közúti és vasúti infrastruktúrájának állapotát, ha megvalósulna az Európai Bizottság „katonai Schengen”” elnevezésű javaslatcsomagja. A 100 milliárd eurós kiadással számoló tervezet legfőbb célja, hogy gyorsítsa a katonai mobilitást a schengeni övezet belül.
 

Két napot nyernek a bolgárok, és az eurónak köszönhetik

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.20. csütörtök, 18:00
Takács Ernő
az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Egyik legfőbb támogatóját veszíti el Ukrajna, tavaszra akarnak végezni az oroszok Donyeckkel – Háborús híreink csütörtökön

Egyik legfőbb támogatóját veszíti el Ukrajna, tavaszra akarnak végezni az oroszok Donyeckkel – Háborús híreink csütörtökön

Januárban távozik hivatalából Donald Trump Ukrajna-ügyi különmegbízottja, Keith Kellogg. Kijev ezzel elveszíti egyik legfontosabb támogatóját a Fehér Házban, Kellogg ugyanis határozottan ukránbarát tevékenységet fejtett ki. Kirilo Budanov, az ukrán katonai hírszerzés vezetője szerint az oroszok mostani célja, hogy tavaszig megszerezzék Donyeck megye egész területét, de ez a célkitűzés szerinte nem reális. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Elképesztő, mihez folyamodnak már a csalók: nem fogod elhinni, hová csempészték a dohányt ezek az ügyeskedők

Elképesztő, mihez folyamodnak már a csalók: nem fogod elhinni, hová csempészték a dohányt ezek az ügyeskedők

Az egyenruhások összesen 58,07 kilogramm feketepiaci terméket foglaltak le,

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
US military officials in Kyiv as Europe warns against reported Russia peace plan

US military officials in Kyiv as Europe warns against reported Russia peace plan

It comes after reports the US and Russia have prepared a 28-point peace plan, allegedly with major concessions from Ukraine.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 20. 15:28
Két másik lakásra is átterjedt a tűz az V. kerületben
2025. november 20. 15:16
Időjárás: nyakunkba szakad az áldás egy héten keresztül
×
×
×
×