Duna-parti bicikliút: állami feladat lenne a konfliktusos szakaszok rendezése, íme Budakalász érvei

Mint az Infostart Budakalász város hivatalos közlésére hivatkozva megírta, a település sürgeti az EuroVelo 6 Duna mentén haladó, rendkívül fontos kerékpárút nyomvonalának módosítását.

EuroVelo 6

A kezdeményezés egyébként nem új, már 2019-ben figyelmeztetett a város arra, hogy a Lupa-tó és a Duna által határolt terület a közlekedők, a kutyasétáltatók, a futók és a Manóvár látogatói olyan forgalmi helyzetbe hozzák, hogy tenni kell valamit, a következő években pedig a félelmeket a valóság beigazolta, erre reagál Budakalász az EuroVelo 6 részleges terelésének javaslatával, javaslataival.

Azt Forián-Szabó Gergely polgármester sem kétli, hogy az egész térség legszebb szakasza éppen ez, egy kellemes, árnyékos ártéri erdő, közvetlenül a Duna mellett.

„A legproblematikusabb szakasz az üdülőterületi rész, sokan életvitelszerűen laknak is itt, közvetlenül a házak, kertkapuk előtt halad el a kerékpárút, különösen a gyorsan haladó kerékpárosokkal napi szintű a konfliktus. Ezen kívül itt vegyes használatú az út, nagyon sokan érkeznek a partra sétálni akár kutyával vagy gyermekekkel, ők is ezt az utat használják” – részletezte.

Az elterelési javaslat másik „lába”, hogy amint a Duna vízszintje egy kicsit is megemelkedik, mivel ez a szakasz az EuroVelo 6 legmélyebb pontja, azonnal le is kell zárni, ilyenkor évente akár több alkalommal is el kell terelni a kerékpárosokat másfelé.

A 2019-es figyelmeztetésekre akkor nem volt nyitottság, az akkor készülő kerékpárutas beruházás szerződéseit már megkötötték. Ezt követően, amikor ténylegesen látszódtak a konfliktusok, figyelmeztető táblákat helyeztek ki, forgalomlassító eszközök is kikerültek, ezek viszont nem hozták meg a várt eredményt. Ezt követően tették asztalra a három alternatív útvonaljavaslatot.

Alternatív útvonaljavaslatok Budakalászon az EuroVelo 6 kerékpárút vezetésére

Az útvonaljavaslatok közül egy részlegesen fenntartja a konfliktusokat, de érdemben csökkenti, kettő viszont olyan, ami nagyrészt megoldaná a problémákat. ú

„A nyomvonal-kijelölésbe fontos, hogy az önkormányzatot is vonja be az állam, mi ebben konstruktívak vagyunk, és ezért is kerestük meg az illetékes államtitkárságot, hiszen ennek a szakasznak a kiépítése állami feladat" – hangsúlyozta Forián-Szabó Gergely.

Voltak már ugyan kisebb egyeztetések, de az ötletekhez sosem társult forrás, így a tárgyalások eddig meddőknek bizonyultak, ám az utóbbi időben még látványosabbak, még sűrűbbek a konfliktusok, Manófalvát is e hónap elején verték szét ezen a szakaszon, ezért sürgető – a polgármester megfogalmazása szerint – priorizálni ezt a feladatot.

Az ügyben az Aktív Magyarországért felelős államtitkárságot is kerestük.