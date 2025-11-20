A szakma kiválóságait díjazta a Richter

Az elismerés a szakma sokszínűségét reprezentálja, hiszen a nyertes pályaművek között a gyógyszerhiány kezelésére, a betegek biztonságos ellátására vagy a természetes bőrápolás fejlesztésére kidolgozott innovatív megoldások is szerepelnek – olvasható a Richter közleményében.

Mint írják, a Richter Érdemérem Díj a szakmai kiválóság, a hivatástudat és az emberközpontú gondolkodás egyik legmagasabb hazai elismerése. A díjat azok a gyógyszerészek kapják, akik munkájukkal nap mint nap hozzájárulnak a betegek biztonságos gyógyszerellátásához, a szakmai innovációhoz és az egészségügy fejlődéséhez.

„A gyógyszerészek munkája nélkülözhetetlen a hazai egészségügyben: ők azok, akik tudásukkal, empátiájukkal és hitelességükkel biztonságot adnak a betegeknek. A Richter Érdemérem Díjra beérkezett pályázatok évről évre egyre sokszínűbbek és megmutatják, mennyi területen alkotnak maradandót a gyógyszerészek” – emelte ki Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. Csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok főosztályvezetője.

A zsűri döntése alapján:

Az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató gyógyszerésze díjat Légrádi Péter vette át, aki pályázatában a modern kötszerek tudatos ismertetését mutatta be.

Az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató gyógyszerésze címet Halász Dóra kapta, aki a natúrkozmetikumok mindennapi használatának népszerűsítését szorgalmazza.

Az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző gyógyszerésze kategóriában Tulok László István vehette át az elismerést a Hiánycikk kereső projekt működésével, amely segítségével a kezelőorvos már a gyógyszer felírásakor tisztában lehet annak elérhetőségével.

A korábbi pályázati időszakokhoz hasonlóan a zsűri idén is ítélt oda különdíjakat.

Az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató gyógyszerésze különdíjatZsikla Kincső kapta, aki pályázatában az edukatív videók és az online térben is jól kommunikálható témák népszerűsítését emelte ki.

Az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató gyógyszerészének járó különdíjat Kőhegyi Juditnak ítélte a zsűri, aki a Nyitott udvar a Zrínyi Patikában elnevezésű, saját szervezésű egészségnapot mutatta be.

Az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző gyógyszerésze kategóriában Süle Andrást és Kresznovszki Miklóst ismerték el különdíjjal. Süle András pályázatában a kórházi gyógyszerészek előtérbe helyezéséről és az ehhez tartozó eljárásrend kialakításáról értekezett. Kresznovszki Miklós a PharmAid gyógyszerkiadó szoftver használatát mutatta be.

„A gyógyszerészek kulcsszerepet töltenek be az egészségügyi rendszerben, hiszen ők jelentik a hidat az orvosok, a gyártók és a betegek között. Örömmel tapasztaljuk, hogy idén is nagyszámú és rendkívül sokszínű pályázat érkezett, ami a szakma elhivatottságát és megújulni képes szemléletét tükrözi. A beérkezett munkák között egyaránt találunk innovatív betegellátási megoldásokat és a mindennapi gyógyszerészi gyakorlatot segítő fejlesztéseket. A Richter Érdemérem Díj méltó elismerése mindazoknak, akik tudásukkal, emberségükkel és nyitottságukkal hozzájárulnak a betegek életminőségének javításához és a gyógyszerészet fejlődéséhez” – hangsúlyozta Sohajda Attila, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pharmacia Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A zsűri tagjai – Kozma Róbert, a Richter Gedeon Nyrt. belföldi értékesítési és marketing igazgatója; Sohajda Attila, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pharmacia Alapítvány kuratóriumának elnöke; Zelkó Romána, a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézetének igazgatója; Kaló Tamás, a PHOENIX Pharma Zrt. vezérigazgatója, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke; valamint Lukácsné Fodor Enikő, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöke.

A Richter Érdemérmet elnyerő pályázatok további elismerésül bruttó 2 000 000 forint összegű, a különdíjjal kitüntetett pályázók pedig bruttó 500 000 forint összegű díjazásban részesülnek. Az idén elismert 7 szakemberrel együtt immár 19 gyógyszerész részesült a Richter Érdemérem kitüntetésben az elmúlt három évben, az eddigi díjazások összértéke eléri a 23 millió forintot.