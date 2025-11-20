ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 20. csütörtök Jolán
A Richter Érdemérem Díj a szakmai kiválóság, a hivatástudat és az emberközpontú gondolkodás egyik legmagasabb hazai elismerése.
Nyitókép: gedeonrichter.com/Bodó Gábor

A szakma kiválóságait díjazta a Richter

Infostart

A jövőt formáló gyógyszerészeket összesen 8 millió forint értékben jutalmazta a Richter Gedeon Nyrt. a harmadik alkalommal megrendezett Richter Érdemérem Díjátadón.

Az elismerés a szakma sokszínűségét reprezentálja, hiszen a nyertes pályaművek között a gyógyszerhiány kezelésére, a betegek biztonságos ellátására vagy a természetes bőrápolás fejlesztésére kidolgozott innovatív megoldások is szerepelnek – olvasható a Richter közleményében.

Mint írják, a Richter Érdemérem Díj a szakmai kiválóság, a hivatástudat és az emberközpontú gondolkodás egyik legmagasabb hazai elismerése. A díjat azok a gyógyszerészek kapják, akik munkájukkal nap mint nap hozzájárulnak a betegek biztonságos gyógyszerellátásához, a szakmai innovációhoz és az egészségügy fejlődéséhez.

„A gyógyszerészek munkája nélkülözhetetlen a hazai egészségügyben: ők azok, akik tudásukkal, empátiájukkal és hitelességükkel biztonságot adnak a betegeknek. A Richter Érdemérem Díjra beérkezett pályázatok évről évre egyre sokszínűbbek és megmutatják, mennyi területen alkotnak maradandót a gyógyszerészek” – emelte ki Beke Zsuzsa, a Richter Gedeon Nyrt. Csoportszintű PR, CSR és kormányzati kapcsolatok főosztályvezetője.

A zsűri döntése alapján:

  • Az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató gyógyszerésze díjat Légrádi Péter vette át, aki pályázatában a modern kötszerek tudatos ismertetését mutatta be.
  • Az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató gyógyszerésze címet Halász Dóra kapta, aki a natúrkozmetikumok mindennapi használatának népszerűsítését szorgalmazza.
  • Az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző gyógyszerésze kategóriában Tulok László István vehette át az elismerést a Hiánycikk kereső projekt működésével, amely segítségével a kezelőorvos már a gyógyszer felírásakor tisztában lehet annak elérhetőségével.

A korábbi pályázati időszakokhoz hasonlóan a zsűri idén is ítélt oda különdíjakat.

  • Az év leghatékonyabb betegkommunikációját folytató gyógyszerésze különdíjatZsikla Kincső kapta, aki pályázatában az edukatív videók és az online térben is jól kommunikálható témák népszerűsítését emelte ki.
  • Az év legjobb prevenciós gyakorlatát folytató gyógyszerészének járó különdíjat Kőhegyi Juditnak ítélte a zsűri, aki a Nyitott udvar a Zrínyi Patikában elnevezésű, saját szervezésű egészségnapot mutatta be.
  • Az év legkiemelkedőbb tudományos vagy innovációs munkáját végző gyógyszerésze kategóriában Süle Andrást és Kresznovszki Miklóst ismerték el különdíjjal. Süle András pályázatában a kórházi gyógyszerészek előtérbe helyezéséről és az ehhez tartozó eljárásrend kialakításáról értekezett. Kresznovszki Miklós a PharmAid gyógyszerkiadó szoftver használatát mutatta be.

„A gyógyszerészek kulcsszerepet töltenek be az egészségügyi rendszerben, hiszen ők jelentik a hidat az orvosok, a gyártók és a betegek között. Örömmel tapasztaljuk, hogy idén is nagyszámú és rendkívül sokszínű pályázat érkezett, ami a szakma elhivatottságát és megújulni képes szemléletét tükrözi. A beérkezett munkák között egyaránt találunk innovatív betegellátási megoldásokat és a mindennapi gyógyszerészi gyakorlatot segítő fejlesztéseket. A Richter Érdemérem Díj méltó elismerése mindazoknak, akik tudásukkal, emberségükkel és nyitottságukkal hozzájárulnak a betegek életminőségének javításához és a gyógyszerészet fejlődéséhez” – hangsúlyozta Sohajda Attila, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pharmacia Alapítvány kuratóriumának elnöke.

A zsűri tagjai – Kozma Róbert, a Richter Gedeon Nyrt. belföldi értékesítési és marketing igazgatója; Sohajda Attila, a Magyar Gyógyszerészi Kamara Pharmacia Alapítvány kuratóriumának elnöke; Zelkó Romána, a Semmelweis Egyetem Egyetemi Gyógyszertár Gyógyszerügyi Szervezési Intézetének igazgatója; Kaló Tamás, a PHOENIX Pharma Zrt. vezérigazgatója, a Gyógyszer-nagykereskedők Szövetségének elnöke; valamint Lukácsné Fodor Enikő, a Magángyógyszerészek Országos Szövetségének elnöke.

A Richter Érdemérmet elnyerő pályázatok további elismerésül bruttó 2 000 000 forint összegű, a különdíjjal kitüntetett pályázók pedig bruttó 500 000 forint összegű díjazásban részesülnek. Az idén elismert 7 szakemberrel együtt immár 19 gyógyszerész részesült a Richter Érdemérem kitüntetésben az elmúlt három évben, az eddigi díjazások összértéke eléri a 23 millió forintot.

KAPCSOLÓDÓ HANG

