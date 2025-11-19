Újra megpróbál főpolgármester-helyettest jelölni Karácsony Gergely

Az Index megtudta, a Fővárosi Közgyűlés jövő heti ülésén újra megpróbál helyettest jelölni Karácsony Gergely főpolgármester, a jelölést megelőzi egy pénteki tárgyalás a frakciók vezetőivel.

Ismert, Karácsony Gergely egyszer már megpróbálkozott ezzel választási győzelmét követően, egy esztendővel ezelőtt, de törvényi kötelezettségének teljesítése akkor nem járt sikerrel. Akkori két jelöltjével nem járt sikerrel a közgyűlésben:

Vitézy Dávidot, a Podmaniczky Mozgalom frakcióvezetőjét a DK és a Fidesz-KDNP nem támogatta,

Kiss Ambrus korábbi főpolgármester-helyettest, jelenlegi főigazgatót a Tisza Párt és a Fidesz-KDNP nem támogatta,

ezért működik máig városvezető-helyettes nélkül Budapest.

Karácsony Gergely azután jutott újra erre az elhatározásra, hogy egy héttel ezelőtt Budapest Főváros Kormányhivatalától értesítést kapott: a Törvényszék ítélete szerint jogszerűtlenül működik Budapest vezetése, ezt a helyzetet pedig fel kell oldania. A másodfokú bíróság ítélete értelmében a főpolgármesternek az ítélet átvételét követő 30 napon belül javaslatot kell tennie, a Fővárosi Közgyűlésnek pedig meg kell választania a főpolgármester-helyettest a közgyűlés tagjai közül.

Ha a Fővárosi Közgyűlés nem szavazza meg a javaslatot, akkor folytatódik a jogi procedúra, aminek a végén az is elképzelhető, hogy a kormányhivatal jelöl ki egy helyettest a közgyűlés tagjai közül.

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója neveket egyelőre nem mondott, viszont az Indexnek annyit sikerült megtudnia, hogy a főpolgármester a pénteki konzultáció után határoz a továbbiakról.

Szavazás várhatóan november 26-án lesz.