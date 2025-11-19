ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.78
usd:
331.04
bux:
107194.23
2025. november 19. szerda Erzsébet
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban 2025. november 5-én. Az e heti washingtoni magyar-amerikai csúcstalálkozó két fõ témája az ukrajnai béketeremtés, illetve a kétoldalú gazdasági és energetikai együttmûködés - jelentette ki Szijjártó Péter.
Nyitókép: Bodnár Boglárka

Szijjártó Péter: őrültség újabb 100 milliárd eurót küldeni Ukrajnába

Infostart / MTI

Őrültség újabb csaknem százmilliárd eurót Ukrajnába küldeni az európai adófizetők pénzéből, így amíg nemzeti kormány van Magyarországon, addig nem fogják engedni azt, hogy a magyar emberek pénzét elküldjék egy háborús maffiának aranyból készült vécékre – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Székesfehérváron.

„Kiderült, hogy az európai emberek pénzének egy jelentős részét Ukrajnában egy háborús maffia tette zsebre, nyúlta le” – mondta Szijjártó Péter az országjárása keretében rendezett pódiumbeszélgetést megelőző sajtótájékoztatóján. Úgy fogalmazott: az elmúlt napok során mindenki számára végérvényesen bebizonyosodott, hogy Ukrajnában egy rendkívül korrupt állami gépezet működik.

„Minden normális helyen úgy van, hogy ha ez kiderül, akkor azok, akik küldik a pénzt, azonnal leállítják a pénzküldést, elszámolást kérnek, választ kérnek arra, hogy hova került az európai emberek pénze. Ez normális helyen így történik. De Brüsszel nem normális hely” – folytatta.

„Ez látszik abból, hogy miután kiderült, hogy az európai emberek pénzének egy részét aranyvécékre és egyéb luxuscikkekre költötte el a háborús maffia Ukrajnában, ezután Brüsszel újabb majd százmilliárd eurót akar küldeni Ukrajnába az európai adófizetők pénzéből” – tette hozzá.

Majd megismételte, hogy ez „őrültség, botrány és megengedhetetlen”, illetve leszögezte, hogy amíg a nemzeti kormány van hatalmon Magyarországon, addig nem fogják azt hagyni, hogy a magyar emberek pénzét egy háborús maffiának küldjék el aranyvécékre.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy a jelek szerint Brüsszel emellett elkötelezett, hiszen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet írt a tagállamok vezetőinek, amelyben kész tényként közölte, hogy további közel százmilliárd eurót fognak átadni Kijevnek.

A kérdése pusztán annyi, hogy ezt az európai országok közvetlenül a költségvetésükből finanszírozzák, vagy adósítsák el magukat, vegyenek fel hitelt és úgy fizessék ki – húzta alá.

„És szeretném világossá tenni, hogy amíg mi kormányzunk, addig a magyar emberek pénzét nem fogják elküldeni Ukrajnába. De az is világos, hogy Brüsszel minden pénzt oda akar adni az ukránoknak, s ehhez arra van szükségük, hogy minden ország minden kormánya ezzel egyetértsen. És pontosan tudják, hogy amíg mi kormányzunk, ilyen nem lesz” – szögezte le.

„Pontosan tudják, hogy csakis akkor tudnak áttörni és csakis akkor tudják a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába, ha Magyarországon is olyan kormány lenne, amely ebbe beleegyezne. És az világos, hogy a Tisza Párt, amely az Európai Néppárt tagja, hozzájárulna, jóváhagyná ezt a döntést” – hangsúlyozta.

A miniszter végül úgy összegzett, hogy ha a Tisza Párt kerül hatalomra jövőre, akkor a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék, ha viszont maradt a nemzeti kormány, akkor erről szó sem lehet.

„Ez a különbség, és ez a tét. Ez az egyik legfontosabb tét jövőre a parlamenti választáson. Azt javaslom mindenkinek, hogy ezt fontolja meg, mielőtt dönt arról, hogy elmegy-e szavazni és hogy kire szavaz” – zárta mondandóját.

Kezdőlap    Belföld    Szijjártó Péter: őrültség újabb 100 milliárd eurót küldeni Ukrajnába

brüsszel

szijjártó péter

ukrajnai háború

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Extraprofitadó, Otthon Start, Revolut, MI – Jelasíty Radován a magyar bankok előtt álló legnagyobb kihívásokról

Extraprofitadó, Otthon Start, Revolut, MI – Jelasíty Radován a magyar bankok előtt álló legnagyobb kihívásokról

A magyar gazdaság nem attól lesz erős, hogy a bankokat még extrábban fogjuk adóztatni, hanem attól, hogy a bankszektor segítségével az összes többi szektort is megpróbáljuk fölhozni – mondta Jelasity Radován, az Erste Bank Hungary Zrt. elnök-vezérigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában. A Magyar Bankszövetség elnöke beszélt az Otthon Start program berobbanásáról, a Revolut belépéséről a hazai bankpiacra és a mesterséges intelligencia banki hasznosításáról is.
Bendarzsevszkij Anton az Arénában: Volodimir Zelenszkij a legveszélyesebb helyzettel néz szembe

Bendarzsevszkij Anton az Arénában: Volodimir Zelenszkij a legveszélyesebb helyzettel néz szembe

Az ukrán vezetés azt ígérte, hogy véget vet a korábbi évtizedek korrupciós szokásainak, de ez nem valósult meg – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Bendarzsevszkij Anton, az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója. Arra is kitért, miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe.
 

Tovább gyűrűzik az ukrán korrupciós botrány: menesztettek egy volt és egy jelenlegi minisztert

Őrizetbe vették a volt ukrán miniszterelnök-helyettest

A Kreml a titkos orosz-amerikai tárgyalásokról: nincs itt semmi látnivaló

VIDEÓ
Háború: ha most áttörnek az oroszok, nincs előttük akadály? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
Extraprofitadótól a Revolutig: milyen kihívások várnak a bankokra? Jelasity Radován, Aréna
Miért az aranyvécé lett az ukrán korrupció jelképe? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.11.20. csütörtök, 18:00
Takács Ernő
az Ingatlanfejlesztői Kerekasztal Egyesület elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Valami csúnyán elromlott a tőzsdéken - De van 3 részvény, amibe érdemes most menekülni!

Valami csúnyán elromlott a tőzsdéken - De van 3 részvény, amibe érdemes most menekülni!

Miközben teljesen kihültek a kamatcsökkentéssel kapcsolatos várakozások Amerikában, az AI-lufi körüli félelmek egyre nagyobb hullámokat vetnek, a piac pedig lélegzetvisszafojtva várja az Nvidia gyorsjelentését, a háttérben egy sokkal kevésbé látványos, de annál fontosabb folyamat indult be. Ez a folyamat pedig teljesen átrajzolhatja a befektetéseinket is. Éppen ezért hoztunk most 3 részvényt, amibe érdemes menekülni a mostani félelmek közepette. Mutatjuk a legjobb beszállókat!

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Robbantás után megtorlás: Lengyelország kemény lépésre szánta el magát Oroszországgal szemben

Robbantás után megtorlás: Lengyelország kemény lépésre szánta el magát Oroszországgal szemben

Varsó súlyos állami terrorcselekménynek minősíti a hétvégi robbantást, és felszólította az uniós tagállamokat, hogy korlátozzák az orosz diplomaták utazását a schengeni övezetben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Children among 25 killed in one of Russia's deadliest strikes on western Ukraine

Children among 25 killed in one of Russia's deadliest strikes on western Ukraine

Two blocks of flats were destroyed by cruise missiles in the city of Ternopil, Ukraine's air force says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 19. 19:06
Újabb Skyfoxok érkeztek, csúcsgépekkel erősít a Magyar Honvédség
2025. november 19. 18:42
Vitézy Dávid élesen bírálta Lázár Jánost a mozdonyok ügyében
×
×
×
×