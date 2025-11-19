Szijjártó Péter: őrültség újabb 100 milliárd eurót küldeni Ukrajnába

„Kiderült, hogy az európai emberek pénzének egy jelentős részét Ukrajnában egy háborús maffia tette zsebre, nyúlta le” – mondta Szijjártó Péter az országjárása keretében rendezett pódiumbeszélgetést megelőző sajtótájékoztatóján. Úgy fogalmazott: az elmúlt napok során mindenki számára végérvényesen bebizonyosodott, hogy Ukrajnában egy rendkívül korrupt állami gépezet működik.

„Minden normális helyen úgy van, hogy ha ez kiderül, akkor azok, akik küldik a pénzt, azonnal leállítják a pénzküldést, elszámolást kérnek, választ kérnek arra, hogy hova került az európai emberek pénze. Ez normális helyen így történik. De Brüsszel nem normális hely” – folytatta.

„Ez látszik abból, hogy miután kiderült, hogy az európai emberek pénzének egy részét aranyvécékre és egyéb luxuscikkekre költötte el a háborús maffia Ukrajnában, ezután Brüsszel újabb majd százmilliárd eurót akar küldeni Ukrajnába az európai adófizetők pénzéből” – tette hozzá.

Majd megismételte, hogy ez „őrültség, botrány és megengedhetetlen”, illetve leszögezte, hogy amíg a nemzeti kormány van hatalmon Magyarországon, addig nem fogják azt hagyni, hogy a magyar emberek pénzét egy háborús maffiának küldjék el aranyvécékre.

Szijjártó Péter úgy vélekedett, hogy a jelek szerint Brüsszel emellett elkötelezett, hiszen Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke levelet írt a tagállamok vezetőinek, amelyben kész tényként közölte, hogy további közel százmilliárd eurót fognak átadni Kijevnek.

A kérdése pusztán annyi, hogy ezt az európai országok közvetlenül a költségvetésükből finanszírozzák, vagy adósítsák el magukat, vegyenek fel hitelt és úgy fizessék ki – húzta alá.

„És szeretném világossá tenni, hogy amíg mi kormányzunk, addig a magyar emberek pénzét nem fogják elküldeni Ukrajnába. De az is világos, hogy Brüsszel minden pénzt oda akar adni az ukránoknak, s ehhez arra van szükségük, hogy minden ország minden kormánya ezzel egyetértsen. És pontosan tudják, hogy amíg mi kormányzunk, ilyen nem lesz” – szögezte le.

„Pontosan tudják, hogy csakis akkor tudnak áttörni és csakis akkor tudják a magyarok pénzét elküldeni Ukrajnába, ha Magyarországon is olyan kormány lenne, amely ebbe beleegyezne. És az világos, hogy a Tisza Párt, amely az Európai Néppárt tagja, hozzájárulna, jóváhagyná ezt a döntést” – hangsúlyozta.

A miniszter végül úgy összegzett, hogy ha a Tisza Párt kerül hatalomra jövőre, akkor a magyar emberek pénzét Ukrajnába küldenék, ha viszont maradt a nemzeti kormány, akkor erről szó sem lehet.

„Ez a különbség, és ez a tét. Ez az egyik legfontosabb tét jövőre a parlamenti választáson. Azt javaslom mindenkinek, hogy ezt fontolja meg, mielőtt dönt arról, hogy elmegy-e szavazni és hogy kire szavaz” – zárta mondandóját.