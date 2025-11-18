ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 18. kedd
Kőröshegyi völgyhíd ködben
Nyitókép: Kostya Bánk/bpiautosok.hu

Ez az ijesztő videó a völgyhídról megmutatja, miért kell ködben lassan menni

Infostart

Egy műszaki hibás kukásautóba rohant bele óriási sebességgel egy személyautó a ködben.

Brutális balesetet rögzített az MKIF Zrt. forgalomfigyelő kamerája a köröshegyi völgyhídon. Ahogy az autópálya-kezelő fogalmaz a posztjában, valakinek ez a „második születésnapja”, mivel csodával határos módon senki nem sérült meg az ütközés során.

A felvétel november 11-én a reggeli órákban készült, nagy ködben, amit a változtatható jelzésképű táblák előre is jeleztek. A hídon egy műszaki hibás kukásautó állt meg, és a diszpécser ezt meg is látta, és egy útellenőr el is indult – de még mielőtt odaért volna, egy hatalmas sebességgel közelítő autós későn vette észre az úton álló járművet. Elrántotta a kormányt, de az autó jobb oldalával eltalálta a kukásautót, megpördült és forgalommal szemben állt meg.

A legnagyobb szerencséjére közvetlenül mögötte egy mentőautó érkezett, amely másodpercekkel a baleset után felkapcsolta a villogóját, és azonnal segítséget nyújtott.

Az MKIF hangsúlyozza: fontos, hogy minden esetben az út- és látási viszonyoknak megfelelően válasszuk meg a sebességet, ha szükséges, lassítsunk és tartsunk nagyobb követési távolságot, figyeljünk a szokásosnál is jobban!

Ha valaki nagy ködben a megengedettnél lassabban megy, az még mindig lehet relatív gyorshajtás, ha a látás- és útviszonyok rosszak.

