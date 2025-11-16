ARÉNA - PODCASTOK
2025. november 16. vasárnap Ödön
Köddel körülvett távközlési torony Galyatetőn 2020. november 26-án. A Kárpát-medencében a téli félévben fellépő tipikus időjárási jelenség az úgynevezett hidegpárna, amikor a medence alján több napon keresztül rétegfelhőzet, hideg, párás, ködös idő alakul ki. Ilyenkor a felhőzet fölé nyúló hegycsúcsokon derült, napos, a lentinél melegebb idő van.
Nyitókép: MTI/Komka Péter

Éles határ lesz Magyarországon, itt a térkép

Infostart

Vasárnap hőmérsékleti szempontból éles kettősség várható az országban, amelyben a szélviszonyok játsszák a főszerepet. Míg az ország déli felén a hidegpárna megszűnésével tavaszias idő köszönt be, az északi és északnyugati területeken hűvös, borongós marad a légkör.

Tóth Tamás meteorológus előrejelzése szerint a meleg levegő hozzávetőlegesen a Zalaegerszeg–Balaton–Dunaújváros–Debrecen vonaláig nyomul előre. E vonal mentén egy viszonylag éles hőmérsékleti választóvonal alakulhat ki, ami különösen a Balaton térségében lehet kontrasztos.

Dél-Magyarországon akár 20 fok is lehet: A déli határvidéken, elsősorban Baranyában, a hőmérséklet átlépi a 20 Celsius-fokot. Ezzel szemben az Alpokalján, a Kisalföldön és az Északi-középhegységben nagy területen 10 fok alatt marad a maximumhőmérséklet.

A meteorológus várakozása szerint a Nyírség területén a vasárnapi maximum-hőmérséklet alacsonyabb lehet, mint amit szombaton mértek.

A Bakony északi oldalán, valamint a Kisalföld egyes részein vasárnap este – a közeledő front hatására – hirtelen emelkedhet a hőmérséklet, ahogy a szél élénkül.

A közlekedőknek érdemes a hirtelen hőmérsékleti változásokra és a ködös, párás területekre felkészülniük, különösen az északi és nyugati országrészben.

