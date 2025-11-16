Éles határ lesz Magyarországon, itt a térkép

Tóth Tamás meteorológus előrejelzése szerint a meleg levegő hozzávetőlegesen a Zalaegerszeg–Balaton–Dunaújváros–Debrecen vonaláig nyomul előre. E vonal mentén egy viszonylag éles hőmérsékleti választóvonal alakulhat ki, ami különösen a Balaton térségében lehet kontrasztos.

Dél-Magyarországon akár 20 fok is lehet: A déli határvidéken, elsősorban Baranyában, a hőmérséklet átlépi a 20 Celsius-fokot. Ezzel szemben az Alpokalján, a Kisalföldön és az Északi-középhegységben nagy területen 10 fok alatt marad a maximumhőmérséklet.

A meteorológus várakozása szerint a Nyírség területén a vasárnapi maximum-hőmérséklet alacsonyabb lehet, mint amit szombaton mértek.

A Bakony északi oldalán, valamint a Kisalföld egyes részein vasárnap este – a közeledő front hatására – hirtelen emelkedhet a hőmérséklet, ahogy a szél élénkül.

A közlekedőknek érdemes a hirtelen hőmérsékleti változásokra és a ködös, párás területekre felkészülniük, különösen az északi és nyugati országrészben.