Legendás járművek jelennek meg Budapest utcáin – képek

A Mozgó Múzeum című múzeumpedagógiai program keretében az érdeklődők 2025. december 6. és 2026. január 11. között vehetnek részt az élményutazáson. A limitált számban elérhető menetjegyek kizárólag online elővételben, a www.mozgomuzeum.hu oldalon válthatók meg.

A járatok szombaton és vasárnap 16.00-kor és 17.30-kor indulnak a Műcsarnok és a Néprajzi Múzeum között található Verona angyalai utcai megállóból, majd – a forgalomtól függően – mintegy 50 perces kört tesznek meg a főváros kedvelt részeinek érintésével. Szombatonként a Zenélő Buszok „színpadán” válogatott meglepetésfellépők fokozzák az ünnepi hangulatot – olvasható a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum sajtóközleményében.

Több mint 50 éves Ikarusokkal lehet utazni a téli hétvégéken Budapesten. Forrás: Szikora Zsombor, MMKM

„Nagy öröm számunkra, hogy a 2024. évi kényszerű szünetet követően ismét megrendezhetjük egyik legnépszerűbb sorozatunkat, a Mozgó Múzeumot – azt a kor- és járműtörténeti kitekintéssel egybekötött múzeumpedagógiai programot, amely 2022-ben és 2023-ban is telt házzal valósult meg, és amelynek köszönhetően több ezer látogatónkkal találkozhattunk, akikkel megoszthattuk járműveink iránti szeretetünket és az ünnepi hangulatot” – fogalmazott Schneller Domonkos, a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum főigazgatója.

Az Ikarus autóbuszok – amellett, hogy évtizedekig meghatározták utcaképeinket – világszerte híressé tették hazánkat. Nem véletlen, hogy a mai napig sokan felkapjuk fejünket, ha ezt a márkanevet halljuk. A szárnyas logóval fémjelzett járművek azonban ma már egyre ritkábban láthatók, és még különlegesebb alkalom, amikor ezeket a „gördülő legendákat” forgalomban láthatjuk, Csepel-motorjaik megnyugató, ütemes búgását hallhatjuk – olvasható.

Az ünnepi díszbe öltöztetett járatok menetrendje a www.mozgomuzeum.hu oldalon érhető el.

A vállalat története 130 évre nyúlik vissza: az Ikarus elődje egy családi vállalkozásként működő kocsigyártó üzem volt. Az Ikarus márkanév 1951-ben született meg a gyár többszöri átalakulása után. Az Ikarus autóbuszai a világ számos országában megfordultak – az Egyesült Államoktól Egyiptomig. A székesfehérvári székhelyű „buszgyártó nagyhatalom” fénykorában évente mintegy 13 000 autóbuszt készített, és az 1970-es, 1980-as években a világ legnagyobb járműgyártói közé tartozott, 2003-ig összesen 296 353 darab Ikarus autóbuszt értékesített.

A Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum jelenleg 20 darab Ikarus autóbuszt őriz gyűjteményében. Egyedi nosztalgiaflottájával, a járművek begyűjtésével, megőrzésével, restaurálásával és bemutatásával kíván tisztelegni az Ikarus-örökség előtt. A Múzeum Ikarus 311-es autóbusza 1971-es, míg az Ikarus 66-os autóbusza 1973-as gyártású. Mindkét járművet korábban méhészbuszként használták, ma pedig teljeskörűen restaurált, korhű állapotban láthatók – zárul a közlemény.