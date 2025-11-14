Fontos figyelmeztést adott ki a Magyar Posta

Emellett a karácsonyi ajándékok rendelésével kapcsolatban is figyelmeztetett: a megnövekedett forgalom miatt jelentősen kitolódhatnak a kézbesítési idők.

A Magyar Posta Zrt. mintegy 25 órán át tartó leállása alatt az adatközponti rendszerek megújítása és biztonsági frissítése zajlik, így a hivatalok ez idő alatt nem tudnak ügyfeleket kiszolgálni. A leállás a postahivatalok nyitvatartását és az ügyintézést is érinti. Huszonkét postai szolgáltatóhely 2025. november 15-én, szombaton szűkített nyitvatartással fog üzemelni, azaz legkésőbb 16:00 órakor bezárnak, továbbá öt postai szolgáltatóhely november 16-án vasárnap zárva tart – hívta fel a figyelmet a vg.hu a változásra.

A Magyar Posta a karácsonyi ajándékok rendelésével kapcsolatban is hasznos tanácsokat osztott meg.

A karácsonyi rendelések miatt a társaság forgalmának negyede az év utolsó hat hetére koncentrálódik, a legforgalmasabb napok pedig már december első hetében jelentkeznek.

A Magyar Posta ezért azt tanácsolja, hogy lehetőleg már novemberben rendeljék meg a vásárlók a kiválasztott terméket, és válasszák a rugalmasabb MPL csomagautomata átvételt.