2025. november 13. csütörtök
close up shot of carbon monoxide alarm near garage
Nyitókép: Kameleon007/Getty Images

Életveszélyre figyelmeztet a katasztrófavédelem – videó

Infostart

Mi a teendő, ha megszólal a szén-monoxid-érzékelő?

Sokszor beszéltünk már arról, mi minden miatt keletkezhet az otthonunkban szén-monoxid. Arról is, hova kell helyezni a szén-monoxid-érzékelőt ahhoz, hogy megfelelően tegye a dolgát.

Nézzük meg most azt, mi a teendő, ha megszólal - olvasható a katasztrófavédelem közösségi oldalán.

A szén-monoxid egy rendkívül alattomos, színtelen, szagtalan gáz. Már nagyon kis mennyiségben is mérgezést okozhat.

Ha a szoba levegőjének csak egy százalékát szén-monoxid teszi ki, egy percen belül halált okozhat!

Éppen ezért, ha vészjelzést ad az érzékelő, ne vesződj azzal, hogy lekapcsold a fűtést, kinyitod az ablakot.

Arra gondolj inkább, hogy életveszélyes levegőt venni a szobában, minden bent töltött másodperc az életedbe kerülhet.

Ha sípol az érzékelő, azonnal menj szabad levegőre és segíts a családtagjaidnak vagy a körülötted lévőknek is kijutni.

Amikor mindenki biztonságban van, tárcsázd a 112-es segélyhívó számot.

2025. november 13. 06:00
2025. november 13. 04:21
